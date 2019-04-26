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Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor! Er olarak giren general olabilecek

26.04.2019 18:29

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminde er olarak orduya girecek bir askerin kriterleri yerine getirdiği halde general olabileceğini belirtti.


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