ASHB 7 bin lira maaşla 330 personel alacak! İş arayana, memur olmak isteyene müjde! 42 farklı ilden başvurular başladı! Anında kolay başvuru...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı büyük ilgi görüyor. İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirilecek alımlar için detaylar merak edildi. SYDV bünyesinde memur olmak üzere istihdam edilecekler için bazı şartlar bulunuyor. Peki, ASHB personel alımı ne zaman? ASHB personel alımı başvuru şartları neler? ASHB personel alımı başladı mı? İşte tüm merak edilenler...
21.08.2022 13:36 - Son Güncelleme: 21.08.2022 13:36
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan personel alımı ilanı birçok kişi tarafındn büyük ilgi çekti. Bu nedenle detaylar ve başvuru şartları merak ediliyor. Peki, ASHB personel alımı şartları neler? İşte tüm detaylar...