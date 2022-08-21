ASHB 7 bin lira maaşla 330 personel alacak! İş arayana, memur olmak isteyene müjde! 42 farklı ilden başvurular başladı! Anında kolay başvuru...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan personel alımı ilanı birçok kişi tarafındn büyük ilgi çekti. Bu nedenle detaylar ve başvuru şartları merak ediliyor. Peki, ASHB personel alımı şartları neler? İşte tüm detaylar...