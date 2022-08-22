TOKİ Eylül 2022 başvuru satış listesi duyuruldu! 2.400 TL, 240 ay vade ile sizin de eviniz olsun! Dar gelirliler, ev almak isteyenler göbek atıyor!

TOKİ 2022 Eylül ayı başvuruları vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Dar, orta gelirli birçok vatandaş ev almak için en uygun seçenek olan TOKİ'yi tercih ediyor. Bu nedenle TOKİ tarafından paylaşılan ilanlar sık sık takip ediliyor. Birçok farklı ilde satışa sunulan projeler 2.400 TL'den başlayan taksitlerle satılıyor. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler, ev hayali kuranlar satış ve başvuru hakkında tüm detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ Eylül 2022 ilanları neler? TOKİ 2022 fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...