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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Haftanın ilk iş gününde hava nasıl olacak? İstanbul dahil birçok il uyarıldı! Sağanak alarmı!

HAVA DURUMU | Haftanın ilk iş gününde hava nasıl olacak? İstanbul dahil birçok il uyarıldı! Sağanak alarmı!

Vatandaşlar haftanın ilk iş gününde havanın nasıl olacağını merak ederken Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Söz konusu rapora göre hava sıcaklıkları ülke genelinde artarken İstanbul dahil birçok ilde pazartesi gününden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

21.08.2022 20:09 - Son Güncelleme: 21.08.2022 20:09
HAVA DURUMU | Haftanın ilk iş gününde hava nasıl olacak? İstanbul dahil birçok il uyarıldı! Sağanak alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Haftanın ilk iş gününde hava nasıl olacak? İstanbul dahil birçok il uyarıldı! Sağanak alarmı!

MARMARA
Parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu, Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 33°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 35°C
Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Haftanın ilk iş gününde hava nasıl olacak? İstanbul dahil birçok il uyarıldı! Sağanak alarmı!

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Haftanın ilk iş gününde hava nasıl olacak? İstanbul dahil birçok il uyarıldı! Sağanak alarmı!

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 34°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 31°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Haftanın ilk iş gününde hava nasıl olacak? İstanbul dahil birçok il uyarıldı! Sağanak alarmı!

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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