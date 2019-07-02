Arda Ayten kimdir, nereli kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruya gelen yarışmacı kim?

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara taşınan Kim Milyoner Olmak İster adlı programın 29 Haziran Cumartesi tarihinde yayınlanan bölümünde yarışmaya katılım sağlayan Arda Ayten gerek bilgisi ve bakış açısıyla gerekse duygu yüklü hayat hikayesiyle unutulmaz anlar yaşattı. Henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam eden Arda Ayten yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Milyoner'deki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten Kaç yaşında, 1 milyonu kazandı mı? Milyoner Arda detayları haberimizde