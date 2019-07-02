Arda Ayten kimdir, nereli kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruya gelen yarışmacı kim?
Milyoner'deki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten Kaç yaşında, 1 milyonu kazandı mı? Milyoner Arda ... ATV'de 29 Haziran cumartesi tarihinde izleyici kitlesiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılan Arda Ayten başarısıyla göz doldurdu. Peki Arda Ayten kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında etkileyici hayat hikayesiyle gerek stüdyodaki gerekse ekran başındaki seyircilere duygu dolu anlar yaşatan Arda Ayten 1 milyon lira değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.Milyoner'deki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında, 1 milyonu kazandı mı? Milyoner Arda detayları...
ATV'de Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara taşınan Kim Milyoner Olmak İster adlı programın 29 Haziran Cumartesi tarihinde yayınlanan bölümünde yarışmaya katılım sağlayan Arda Ayten gerek bilgisi ve bakış açısıyla gerekse duygu yüklü hayat hikayesiyle unutulmaz anlar yaşattı. Henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam eden Arda Ayten yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Milyoner'deki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten Kaç yaşında, 1 milyonu kazandı mı? Milyoner Arda detayları haberimizde
Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı. Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu haftaya yayınlanacak yeni bölümde görecek.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm nefes kesti! Yarışmanın son bölümün Arda Ayten isimli bir yarışmacı sergilediği muhteşem performansın ardından 1 milyon TL'lik büyük soruya kadar uzandı. Sunucu Murat Yıldırım, 1 milyon TL'lik soruyu anons etmeden hemen önce program ona erdi. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 1 milyon TL'lik soruya cevap verecek Arda Ayten kimdir?