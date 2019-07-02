Arda Bey, 1.000.000 TL değerindeki 12. soruyu görmeye hak kazandı! Arda Ayten kimdir? (Video) 02.07.2019 14:03

Milyoner'deki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten Kaç yaşında, 1 milyonu kazandı mı? Milyoner Arda ... ATV'de 29 Haziran cumartesi tarihinde izleyici kitlesiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılan Arda Ayten başarısıyla göz doldurdu. Peki Arda Ayten kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında etkileyici hayat hikayesiyle gerek stüdyodaki gerekse ekran başındaki seyircilere duygu dolu anlar yaşatan Arda Ayten 1 milyon lira değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.Milyoner'deki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında, 1 milyonu kazandı mı?

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı. Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu haftaya yayınlanacak yeni bölümde görecek.



ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı.

Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu haftaya yayınlanacak yeni bölümde görecek.