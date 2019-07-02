Başkan Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.
02.07.2019 12:41
- Son Güncelleme: 02.07.2019 13:36
Resmi temasları kapsamında Çin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
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