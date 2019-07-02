Başkan Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı

Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

02.07.2019 12:41 - Son Güncelleme: 02.07.2019 13:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





