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Başkan Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı

Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

02.07.2019 12:41 - Son Güncelleme: 02.07.2019 13:36
Başkan Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı

Resmi temasları kapsamında Çin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

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Başkan Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı

Renkli bir karşılama töreninin yaşandığı Pekin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çocuklar ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle selamladı.

Başkan Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı

Erdoğan TSİ 10.00 sularında Pekin Havaalanı'na geldi. Resmi karşılama töreninin ardından Büyük Halk Sarayı'nda Erdoğan ve Şi ikili görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek.

Başkan Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı

Erdoğan karşılama öncesi Çin medyasına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki turizmin arttığını vurguladı.

Başkan Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı

Çin ve Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği çağrısı yaptı.

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