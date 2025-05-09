Olay video: Bir plak ev sahibi yaptı! Bedia Akartürk’ten ilk açıklama!

Giriş Tarihi: 9.05.2025 11:39:46

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede gündem oldu. Videoda 1974 yılında usta sanatçı Bedia Akartürk'ün seslendirdiği 'Elmaların Yongası' adlı plağı alanlara Ankara'da 200 metrekare arsa hediye edildiği iddia ediliyordu.

Bu durum yalnızca iddia ile de sınırlı değildi. Plağın arkasında "Bu plağı alan herkese Ankara'nın mesire yerinde kurasız 200 m² tapulu arsa veriyoruz" şeklinde ifadelerin yazdığı görüldü.

Ziyarete gittiği bir müşterisinin evinde bu ilginç kampanyayı öğrenen söz konusu videoyu çeken Antikacı Hamza Demirkapu, yaşananları şöyle anlattı:

Balkonunda bize kahve ikram etti. Şanslısınız dedim yani bu şehrin gürültüsünden uzak güzel bir yerde oturuyorsunuz deyince 'onu bir plak sayesinde aldık biz' dedi. Ben şaka yaptığını düşündüm. Bizim satın aldığımız plaklardan bu elimde gördüğünüz Bedia Akartürk hanımefendinin 1974 yılında basılan bu plak sayesinde aldık dedi.

Plak şirketinin sayılı plaklara iliştirdiği kuponların gerçekten çok sayıda kişiyi ev sahibi yaptığı öğrenildi.

"SAYENDE EV SAHİBİ OLDUK"

84 yaşındaki Bedia Akartürk, işin aslını atv Haber'e anlattı. Akartürk, "Elmaların Yongası çok satınca plak şirketi 'böyle bir değişiklik yapalım hem halka jest olsun hem de senin adın ebedi kalsın' dedi. Bana da rastladıkça teşekkür ediyorlar. Dua ediyorlar. Senin sayende ev sahibi olduk diyorlar" şeklinde ifadeler kullandı.

Plak şirketinin yapmış olduğu bu kampanya sayesinde hak sahibi olanların arsaları zamanla değer kazandı.

3 DAİRE SAHİBİ OLAN BİLE VAR

Hak sahipleri içinde 200 metre karelik arsalar sayesinde 3 daire sahibi bile olan var. Aktürk, " O zaman dağın başında bir arsaydı ama bugün değerlendi." diyerek durumu açıkladı.