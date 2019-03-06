Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını!
Ankara polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne şafak vakti operasyon başlatıldı. İl merkezi ve 18 ilçede 241 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda 500 ekip ve 3 bin 500 polisle 145 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı.
Sabahın ilk saatlerinde il merkezi ve 18 ilçede organize suç örgütüne üye 241 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda 237 ikamet, 7 iş yeri ve 1 depo olmak üzere toplam 145 adrese 500 ekip ve 3 bin 500 polisle eş zamanlı baskın düzenlendi.
Kale Mahallesi'nin etrafını saran polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Hava destekli operasyonda bir polis helikopteri de bölgedeki şüpheli araç ve kişilere karşı ekipleri uyardı.
Operasyonda çok sayıda şüpheli araç ve kişi durdurularak aranırken, belirlenen adreslere giren ekipler çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında örgütün cezaevinde bulunan lideri Kadir İ'nin iki kardeşinin de bulunduğu öğrenildi.
Bu arada eski Ankara evleri, sur duvarları ile çevrili dar sokakları ve çok sayıda gecekondunun bulunduğu Kale Mahallesi'ne giriş ve çıkışların bundan sonra polis kontrolüyle olacağı bildirildi.