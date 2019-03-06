Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını!

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı.

Sabahın ilk saatlerinde il merkezi ve 18 ilçede organize suç örgütüne üye 241 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda 237 ikamet, 7 iş yeri ve 1 depo olmak üzere toplam 145 adrese 500 ekip ve 3 bin 500 polisle eş zamanlı baskın düzenlendi.