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Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını!

Ankara polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne şafak vakti operasyon başlatıldı. İl merkezi ve 18 ilçede 241 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda 500 ekip ve 3 bin 500 polisle 145 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

06.03.2019 08:33 - Son Güncelleme: 06.03.2019 08:40
Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını!

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı.

Sabahın ilk saatlerinde il merkezi ve 18 ilçede organize suç örgütüne üye 241 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda 237 ikamet, 7 iş yeri ve 1 depo olmak üzere toplam 145 adrese 500 ekip ve 3 bin 500 polisle eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını!

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın yönettiği helikopter destekli operasyonda özel harekat polisleri ile narkotik köpekler de görev aldı. Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını!

OPERASYONUN MERKEZİ TARİHİ KALE MAHALLESİ OLDU
Ankara Emniyet Müdürlüğünden hareket eden polis ekiplerinin ilk merkezi Altındağ'da Ankara Kalesi'nin de bulunduğu tarihi Kale Mahallesi oldu.

Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını!

Kale Mahallesi'nin etrafını saran polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Hava destekli operasyonda bir polis helikopteri de bölgedeki şüpheli araç ve kişilere karşı ekipleri uyardı.

Operasyonda çok sayıda şüpheli araç ve kişi durdurularak aranırken, belirlenen adreslere giren ekipler çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını!

Gözaltına alınanlar arasında örgütün cezaevinde bulunan lideri Kadir İ'nin iki kardeşinin de bulunduğu öğrenildi.

Bu arada eski Ankara evleri, sur duvarları ile çevrili dar sokakları ve çok sayıda gecekondunun bulunduğu Kale Mahallesi'ne giriş ve çıkışların bundan sonra polis kontrolüyle olacağı bildirildi.

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