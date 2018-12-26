Ankara ve Kırşehir'de yolcu otobüsleri devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kırşehir'den Ankara'ya doğru sefer yapan 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü Kırşehir'in Akpınar ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Bir diğer kaza haberi de Ankara'dan geldi. Ankara'nın Şereflikoçhisar mevkinde bir başka yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan bu iki kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 50'den fazla kişi ise yaralandı.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 07:34:24 Güncelleme: 08:00:16
Ankara ve Kırşehir'de yolcu otobüsleri devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul-Tunceli seferini yapan Kazım Arslan'ın kullandığı 62 AR 671 plakalı Can Dersim Tuncelililer firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınında yoğun kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

Ankara ve Kırşehir'de yolcu otobüsleri devrildi! Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve jandarma görevlileri gönderildi.

Ankara ve Kırşehir'de yolcu otobüsleri devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kazada, biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Ankara ve Kırşehir'de yolcu otobüsleri devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kaman ve Akpınar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri daha sonra Kayseri'deki bir hastaneye sevk edildi.

Ankara ve Kırşehir'de yolcu otobüsleri devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Akın ayrıca yaralılardan bazılarını hastanede ziyaret etti.

KIRŞEHİR'DEKİ OTOBÜS KAZASININ VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması! İşte il il kar tatili haberleri
Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması! İşte il il kar tatili haberleri