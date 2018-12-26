Ankara ve Kırşehir'de yolcu otobüsleri devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kırşehir'den Ankara'ya doğru sefer yapan 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü Kırşehir'in Akpınar ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Bir diğer kaza haberi de Ankara'dan geldi. Ankara'nın Şereflikoçhisar mevkinde bir başka yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan bu iki kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 50'den fazla kişi ise yaralandı.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 07:34:24 Güncelleme: 08:00:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





