Son dakika: Kırşehir'de otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var 25 Aralık 2018, Salı

Kırşehir'den Ankara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar ilçesi yakınında kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.