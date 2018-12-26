Kırşehir'den Ankara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar ilçesi yakınında kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Son dakika: Kırşehir'de otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var25 Aralık 2018, Salı
- Son dakika: Kırşehir'de otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
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