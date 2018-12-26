Ankara'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Şereflikoçhisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonrası otobüste bulunan 20 kişi yaralandı.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Şereflikoçhisar kara yolunun 118. kilometresinde kar yağışının etkisiyle devrildi.
Kazada, otobüsteki 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şereflikoçhisar'daki hastanelere kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.