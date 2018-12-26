Ankara'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var 26 Aralık 2018, Çarşamba

Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Şereflikoçhisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonrası otobüste bulunan 20 kişi yaralandı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Şereflikoçhisar kara yolunun 118. kilometresinde kar yağışının etkisiyle devrildi.

Kazada, otobüsteki 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şereflikoçhisar'daki hastanelere kaldırıldı.