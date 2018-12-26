Kar tatili! Bugün hangi illerde okullar tatil? 26 Aralık Çarşamba tatil olan iller
Eğitime kar engeli! Yurt genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, öğrenciler içinde fırsat oldu. Kar tatili haberi bekleyen öğrenciler ve velileri Valilikten gelecek açıklamaya gözlerini çevirdi. Yapılan açıklamalarda, bazı illerde okullar tatil edildi. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil? İşte 26 Aralık Çarşamba tatil olan iller...
Okullarda eğitime kar engeli. Yurt genelinde etkisin artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ankara, Kütahya, Konya ve Eskişehir başta olmak üzere birçok il ve ilçelerde bugün ilk, orta derelei okullar ile liseler tatil edildi. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil? İşte 26 Aralık Çarşamba tatil olan iller...
ANKARA
Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte eğitime ara verildiğini açıkladı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için (Çarşamba günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.
Bolu
Bolu kent merkezi ve ilçelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okular ile liseler tatil edildi.
Bolu Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı anımsatıldı.
Buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, Bolu genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
Kütahya
Kütahya'da Gediz ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelerdeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı, Gediz ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelere bağlı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelinde öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz ilçesi hariç il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün (26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir.
Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır."
Bursa
Bursa'nın dağ ilçeleri Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Merkezde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülürken, dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık 2018 Çarşamba günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi.
Orhaneli'de ise eğitime devam edileceği bildirildi.