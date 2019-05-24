Anadolu Adliyesi’nde güvenliğe takılan suç aletleri görenleri şaşırttı

SAMURAY KILICI BİLE VAR



Ele geçirilenler suç aletleri arasında biber gazı, sopa, çakı ve bıçak sayısının fazlalığı dikkat çekti. Aramalarda bir adet ele geçirilen bir adet motorlu testere de basına gösterildi. Kart görünümlü bıçak, piknik tüpü, samuray kılıcı, benzin bidonları, balta, keser, satır, testere, orak, sahte polis ve jandarma rozetleri de ele geçirilen suç eşyaları arasında.