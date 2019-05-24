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Anadolu Adliyesi’nde güvenliğe takılan suç aletleri görenleri şaşırttı

Dünyanın en büyük adliyesi olan Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda 2019 yılı içerisinde adliye girişinde üst aramasında ve araba bagajlarında ele geçirilen suç eşyaları sergilendi. 8 bin 500 suç eşyasının bulunduğu sergide, motorlu testere, samuray kılıcı, kartvizit ve kalem görünümlü bıçaklar ile elektroşok cihazları dikkat çekti.

24.05.2019 14:39 - Son Güncelleme: 24.05.2019 15:04
Anadolu Adliyesi’nde güvenliğe takılan suç aletleri görenleri şaşırttı

İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nın giriş noktalarında yılbaşından bu yana yapılan aramalarda ele geçirilen 8 bin 500 adet suç aleti basına gösterildi.

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Anadolu Adliyesi’nde güvenliğe takılan suç aletleri görenleri şaşırttı

Çok sayıda bıçak, muşta, motorlu testere, elektro şok cihazları, biber gazı ile birlikte balta, kılıç da ele adliyeye sokulurken ele geçirilen suç aleti arasında.

Anadolu Adliyesi’nde güvenliğe takılan suç aletleri görenleri şaşırttı

Anadolu Adalet Sarayı'nın giriş noktalarında üst ve araç aramalarında yılbaşından bu yana ele geçirilen 8 bin 500 eşyası, E Blok zemin katta bulunan Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda basına gösterildi.

Anadolu Adliyesi’nde güvenliğe takılan suç aletleri görenleri şaşırttı

SAMURAY KILICI BİLE VAR

Ele geçirilenler suç aletleri arasında biber gazı, sopa, çakı ve bıçak sayısının fazlalığı dikkat çekti. Aramalarda bir adet ele geçirilen bir adet motorlu testere de basına gösterildi. Kart görünümlü bıçak, piknik tüpü, samuray kılıcı, benzin bidonları, balta, keser, satır, testere, orak, sahte polis ve jandarma rozetleri de ele geçirilen suç eşyaları arasında.

Anadolu Adliyesi’nde güvenliğe takılan suç aletleri görenleri şaşırttı

ÜZERİNDE 'EĞİTİM ŞART' VE "HAYDAR DÖMEN' YAZAN SOPALAR

Adliyeye girişte ele geçirilen çok sayıda sopadan birisinin üzerinde "Eğitim şart" diğerinin üzerinde de "Haydar Dömen" yazması dikkat çekti.

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