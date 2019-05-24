Anadolu Adliyesi’nde güvenliğe takılan suç aletleri görenleri şaşırttı
Dünyanın en büyük adliyesi olan Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda 2019 yılı içerisinde adliye girişinde üst aramasında ve araba bagajlarında ele geçirilen suç eşyaları sergilendi. 8 bin 500 suç eşyasının bulunduğu sergide, motorlu testere, samuray kılıcı, kartvizit ve kalem görünümlü bıçaklar ile elektroşok cihazları dikkat çekti.
24.05.2019 14:39
- Son Güncelleme: 24.05.2019 15:04
İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nın giriş noktalarında yılbaşından bu yana yapılan aramalarda ele geçirilen 8 bin 500 adet suç aleti basına gösterildi.
SAMURAY KILICI BİLE VAR
Ele geçirilenler suç aletleri arasında biber gazı, sopa, çakı ve bıçak sayısının fazlalığı dikkat çekti. Aramalarda bir adet ele geçirilen bir adet motorlu testere de basına gösterildi. Kart görünümlü bıçak, piknik tüpü, samuray kılıcı, benzin bidonları, balta, keser, satır, testere, orak, sahte polis ve jandarma rozetleri de ele geçirilen suç eşyaları arasında.
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