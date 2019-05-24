Anadolu Adliyesi’nde güvenliğe takılan suç aletleri görenleri şaşırttı

Dünyanın en büyük adliyesi olan Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda 2019 yılı içerisinde adliye girişinde üst aramasında ve araba bagajlarında ele geçirilen suç eşyaları sergilendi. 8 bin 500 suç eşyasının bulunduğu sergide, motorlu testere, samuray kılıcı, kartvizit ve kalem görünümlü bıçaklar ile elektroşok cihazları dikkat çekti.
Anadolu Adliyesi’nde güvenliğe takılan suç aletleri görenleri şaşırttı24.05.2019 15:01
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