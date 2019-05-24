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Anadolu Adliyesi’nde güvenliğe takılan suç aletleri görenleri şaşırttı

24.05.2019 15:01

Dünyanın en büyük adliyesi olan Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda 2019 yılı içerisinde adliye girişinde üst aramasında ve araba bagajlarında ele geçirilen suç eşyaları sergilendi. 8 bin 500 suç eşyasının bulunduğu sergide, motorlu testere, samuray kılıcı, kartvizit ve kalem görünümlü bıçaklar ile elektroşok cihazları dikkat çekti.


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