Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ile ilgili son dakika! Bedelli kontenjanı ve kura tarihi açıklandı!

Tuğgeneral Ala, "Bunların eğitimi için Silahlı Kuvvetler'in belli bir planlama yapması lazım. 145 bin rakamı da Silahlı Kuvvetler'in eğitim sürecini planlamasıyla belirlenmiştir.15 bin lira (bedel) olursa müracaat sayısı 800 bin olur, 30 bin lira olursa daha düşer, projeksiyonumuz bunun üzerine. 800 binini de bedelli yapabiliriz ama eğitecek zaman 4 yıla, 5 yıla yayılır. Herkesi değil, o sene eğitebileceğimiz kadarını seçeceğiz. 800 bin kişiden 700 bin kişiyi mi hayal kırıklığına uğratmak iyi yoksa 300 bin kişiden 100 bin kişiyi mi?" dedi.