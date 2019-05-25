Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ile ilgili son dakika! Bedelli kontenjanı ve kura tarihi açıklandı!
Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu. Yeni askerlik sistemi ile kalıcı hale gelecek olan bedelli askerlik konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. MSB ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala yaptığı açıklamasında bu yıl bedelli askerlik başvurularının Aralık ayında biteceğini söyledi. Peki, 2019 bedelli askerlik fiyatı ne kadar? İşte yeni askerlik sisteminde yer alan bedelli askerlik ile ilgili detaylar...
Yeni askerlik sisteminde yer alan bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girecek olması ile birlikte bedelli askerliğe başvuru yapacak kişilerin nasıl belirleneceği konusunda detaylar belli oldu. MSB ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala, bu seneki bedelli kontenjanını ve kura tarihini açıkladı. Peki, bedelli askerlik konusunda son gelişmeler neler? İşte merak edilenler...
2019 BEDELLİ KONTENJANI VE KURA TARİHİ
Hürriyet'in haberine göre, MSB ASAL Genel Müdürü Davut Ala, yeni sistemle bu yıl sonunda bedelli için öngörülen kontenjanın 145 bin kişi olduğunu söyledi. Bedelli askerlik için Aralık ayında çekilecek kurayla birlikte 145 bin kişilik kontenjandan kimlerin yararlanacağı belli olacak.
Tuğgeneral Ala, "Bunların eğitimi için Silahlı Kuvvetler'in belli bir planlama yapması lazım. 145 bin rakamı da Silahlı Kuvvetler'in eğitim sürecini planlamasıyla belirlenmiştir.15 bin lira (bedel) olursa müracaat sayısı 800 bin olur, 30 bin lira olursa daha düşer, projeksiyonumuz bunun üzerine. 800 binini de bedelli yapabiliriz ama eğitecek zaman 4 yıla, 5 yıla yayılır. Herkesi değil, o sene eğitebileceğimiz kadarını seçeceğiz. 800 bin kişiden 700 bin kişiyi mi hayal kırıklığına uğratmak iyi yoksa 300 bin kişiden 100 bin kişiyi mi?" dedi.
ARALIKTA KURA ÇEKİLECEK
Ala, "Aralığa kadar müracaatları alacağız. Aralığın sonunda kurayı çektikten sonra yükümlülere tebliğ edeceğiz ödemelerini. Aralık ayında işlemleri bitireceğiz" bilgisini verdi. Şu anda yoklama kaçağı ve bakaya durumda olan 460 bin vatandaş da bedelli için son kez bu kuraya başvurabilecek" diye konuştu.
EN KALİTELİSİ KOMANDO
Yedek subay ve yedek astsubay kaynağıyla ilgili soruları da yanıtlayan Tuğgeneral Ala, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yeterince kaliteli vatandaşımız var. Astsubay kaynağımızda da herhangi bir sıkıntımız yok. Projeksiyonumuz 5 bin kişi ama tabii bu yıllık ihtiyaca göre değişecek. Yıllık meslek yüksekokulu mezun miktarı da yaklaşık 70 bin ile 80 bin arası. Yani 80 bin kişinin içinden en kalitelilerini seçip Silahlı Kuvvetlerimizin etkin, saygın, caydırıcılığına hizmet edecek vatandaşlarımızı bulacağız."