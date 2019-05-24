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Ankara metrosunda nefes kesen anlar!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, başkent metrosunda nefes kesen bir rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği metroyu ele geçiren terörist kılığındaki meslektaşlarını saniyeler içersinde etkisiz hale getiren özel harekatçılar, rehineleri ise burunları dahi kanamadan kurtarmayı başardı.

24.05.2019 14:22 - Son Güncelleme: 24.05.2019 14:24
Ankara metrosunda nefes kesen anlar!

İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Ankara Metrosunda gerçekleştirilen rehine kurtarma tatbikatını görüntüledi.

Ankara metrosunda nefes kesen anlar!

Yılmaz'ın talimatı ile Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er tarafından hazırlanan senaryoya gereği, bir grup silahlı teröristin metroda bulunan bir tren içerisindeki vatandaşları rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, metro istasyonunu ablukaya aldı.

Ankara metrosunda nefes kesen anlar!

Özel harekat polisleri metro durağı üzerinde ve acil çıkışlarda konuşlanırken, bir başka tim ise raylardan yürüyerek metroya ulaştı.T

Ankara metrosunda nefes kesen anlar!

eröristlerin kendilerini göremeyeceği şekilde çeşitli noktalara ilerleyerek, sürekli telsiz irtibatı ve işaret diliyle kendi aralarında haberleşen timler, daha sonra durak içerisinden ve raylardan ilerleyerek eş zamanlı harekete geçti.

Ankara metrosunda nefes kesen anlar!

Saniyeler içerisinde terörist rölündeki meslektaşlarını etkisiz hale getiren özel tim, rehine rolündeki meslektaşlarını ise burunları dahi kanamadan kurtarmayı başardı.

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