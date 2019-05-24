Ankara metrosunda nefes kesen anlar!
Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, başkent metrosunda nefes kesen bir rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği metroyu ele geçiren terörist kılığındaki meslektaşlarını saniyeler içersinde etkisiz hale getiren özel harekatçılar, rehineleri ise burunları dahi kanamadan kurtarmayı başardı.
24.05.2019 14:22
- Son Güncelleme: 24.05.2019 14:24
Yılmaz'ın talimatı ile Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er tarafından hazırlanan senaryoya gereği, bir grup silahlı teröristin metroda bulunan bir tren içerisindeki vatandaşları rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, metro istasyonunu ablukaya aldı.
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