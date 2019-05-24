Ankara metrosunda nefes kesen anlar!

Yılmaz'ın talimatı ile Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er tarafından hazırlanan senaryoya gereği, bir grup silahlı teröristin metroda bulunan bir tren içerisindeki vatandaşları rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, metro istasyonunu ablukaya aldı.