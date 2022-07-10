Almanya'dan Türkiye'ye işçi alımları başladı! 44 bin 900 TL maaşla Frankfurt, Hamburg, Berlin'de çalışma fırsatı! Almanya işçi alımı 2022 başvuru ekranı!

ALMANYA İŞÇİ ALIMI 2022 BAŞLADI MI?

Almanya'da personel eksikliğinin giderilmesi için Birleşik Hizmet Sendikası açıklamalarda bulundu.

Özellikle havacılık sektöründe olmak üzere personel eksikliğine çözüm bulunması ve Temmuz ayında büyük firmaların uçuşlarının iptal olmaması için işçi alımları yapılması gerektiğinin altını çizen sendika, Almanya'daki havalimanlarında geçici olarak yaz döneminde işçi istihdamı için düğmeye basılacağını açıkladı.

Almanya'da başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde pandemi sonrası yaşanan seyahat artışı, havaalanlarında ve hava yollarında yaz tatili öncesinde personel sıkıntısını artırdı.

Personel eksikliğinden dolayı haftalardır yaşanan sorunlar havacılık sektöründe gecikmeye hatta iptallere yol açarken, bu durumun önüne geçmek için yeni tedbirler alınacağı paylaşıldı.