Almanya'dan Türkiye'ye işçi alımları başladı! 44 bin 900 TL maaşla Frankfurt, Hamburg, Berlin'de çalışma fırsatı! Almanya işçi alımı 2022 başvuru ekranı!
Frankfurt, Hamburg, Berlin havaalanlarında güvenlik ve check-in hizmetleri ile diğer yer hizmetlerinde personel eksikliği nedeniyle işçi alımı yapılacak. Bu nedenle konuyla ilgili birçok detay merak ediliyor. Peki, Almanya işçi alımı başvuru şartları neler? Almanya işçi alımı 2022 ne zaman? Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Alman Havacılık Endüstrisi açıkladı! Türkiye'den 2 bin kişiyi Almanya'daki havalimanlarına istihdam edeceğini duyuran Alman Havacılık Endüstrisi işçi alım başvurularını başlatacaklarını açıkladı. Almanya'da Birleşik Hizmet Sendikası'na Frankfurt, Hamburg, Berlin havaalanlarında güvenlik ve check-in hizmetleri ile diğer yer hizmetlerinde personel eksikliği olduğu açıklanmıştı.
ALMANYA İŞÇİ ALIMI 2022 BAŞLADI MI?
Almanya'da personel eksikliğinin giderilmesi için Birleşik Hizmet Sendikası açıklamalarda bulundu.
Özellikle havacılık sektöründe olmak üzere personel eksikliğine çözüm bulunması ve Temmuz ayında büyük firmaların uçuşlarının iptal olmaması için işçi alımları yapılması gerektiğinin altını çizen sendika, Almanya'daki havalimanlarında geçici olarak yaz döneminde işçi istihdamı için düğmeye basılacağını açıkladı.
Almanya'da başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde pandemi sonrası yaşanan seyahat artışı, havaalanlarında ve hava yollarında yaz tatili öncesinde personel sıkıntısını artırdı.
Personel eksikliğinden dolayı haftalardır yaşanan sorunlar havacılık sektöründe gecikmeye hatta iptallere yol açarken, bu durumun önüne geçmek için yeni tedbirler alınacağı paylaşıldı.
ALMANYA İŞÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN?
Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği tarafından, Federal Çalışma Bakanlığına yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif verildi.
Sunulan teklifte tüm yer hizmetlerinde 2.000 kişilik personel sıkıntısının yaşandığı ve bu kapsamında işçi alımının yapılması talep edildi.