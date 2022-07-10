15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz’ın kızı büyüdü! ’Baban sana bir vatan bıraktı’

Öyle huzurlu bir mekan ki şehitlik, kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Hayır üzülmeyin, mahzun olmayın, kendinize asla acımayın, bedenen bir arada olan bir çok aileden daha gerçek ve bir aradasınız diye fısıldıyor orada şehadet bize adeta. 'Baban sana bir vatan bıraktı. Bu vatanın her karış toprağı benim diye alnın ak, başın dik bir şekilde haykırabilirsin Hatice Hifa'm' diye sesleniyor sanki İbrahim orada yavrusuna."