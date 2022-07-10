15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın kızı büyüdü! 'Baban sana bir vatan bıraktı'
İbrahim Yılmaz, darbecilerin işgal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önündeki direnişe katıldı ve hainlerin silahından çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu şehit düştü. Şehit İbrahim Yılmaz'ın eşi Ayşe Yılmaz, kızının şehadeti nasıl öğrendiğini ve bunun gururunu nasıl yaşadığını aktardı. Yılmaz, "Şehitlikte 'Baban sana bir vatan bıraktı. Bu vatanın her karış toprağı benim diye alnın ak, başın dik bir şekilde haykırabilirsin Hatice Hifa'm' diye sesleniyor sanki İbrahim yavrusuna." dedi.
İstanbul Saraçhane'de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan kurra hafız İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz 6 yıldır yaşadıklarını anlattı.
Esma Yılmaz, 6.5 yanındaki kızı Hatice Hifa'nın şehadeti nasıl öğrendiğini ve bunun gururunu nasıl yaşadığını aktardı. Yılmaz, "Şehitlikte 'Baban sana bir vatan bıraktı. Bu vatanın her karış toprağı benim diye alnın ak, başın dik bir şekilde haykırabilirsin Hatice Hifa'm' diye sesleniyor sanki İbrahim yavrusuna" dedi.
"15 TEMMUZ'UN ÜZERİNE BİR ÇOCUK BÜYÜDÜ"
Eşini şehadet yolculuğuna uğurladığında 9 aylık olan kızları ile hayatına devam eden Esma Yılmaz kızının büyümesi ile geçen süreyi özdeşleştirdiğini aktardı. Yılmaz "Bazen insanlar '15 Temmuz darbe girişimi üzerinden ne kadar zaman geçti' diye soruyor. Onlara kızımı göstererek '15 Temmuzun üzerinden bir Hatice Hifa kadar zaman geçti' diyorum" ifadelerini kullandı.
"KIZIMIN BAŞI DİK"
Esma Yılmaz, şunları söyledi: "Benim yavrum şehitlikte büyüdü ama kendine acıyarak değil babasıyla gurur duyarak büyüdü. Hiç usanmadan bıkmadan kızıma daima şehadeti, babasının vatanı muhafaza etmek uğruna nasıl canını feda ettiğini anlatıyorum. Kimi zaman ağlıyor kimi zaman çok üzülüyor fakat bir şehit kızı olarak daima başı dimdik benim kızımın.
Öyle huzurlu bir mekan ki şehitlik, kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Hayır üzülmeyin, mahzun olmayın, kendinize asla acımayın, bedenen bir arada olan bir çok aileden daha gerçek ve bir aradasınız diye fısıldıyor orada şehadet bize adeta. 'Baban sana bir vatan bıraktı. Bu vatanın her karış toprağı benim diye alnın ak, başın dik bir şekilde haykırabilirsin Hatice Hifa'm' diye sesleniyor sanki İbrahim orada yavrusuna."