📢 18-55 yaş arası en az ilkokul mezunu... 💼 İŞKUR Temmuz 2022 beden işçisi, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı!

İŞKUR İŞÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN?

Türkiye geneli olmak üzere her ilden ilçeler olmakta üzere herkese özel ve kamu iş fırsatı sunulmaktadır. Her adayın başvura bileceği branşlar sağlanarak kolaylıklar verilmiştir. En az ilköğretim mezunu olarak alımlar gerçekleşmeye başlamıştır. Adayların İŞKUR bünyesince olmak üzere alımlar başlamış durumda.