📢 18-55 yaş arası en az ilkokul mezunu... 💼 İŞKUR Temmuz 2022 beden işçisi, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı!
İŞKUR personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 120 bin yeni personel alımının yapılacağının belirtilmesinin ardından konu hakkında araştırmalar da hızlandı. İŞKUR iş ilanları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
İŞKUR bünyesince yayımlanan ilanlarda 81 il olmak üzere her ilden işçi alımı ve personel alımı başladı. Peki, İŞKUR 2022 başvuru şartları neler? İŞKUR başvuruları ne zaman? İŞKUR iş ilanları 2022 neler? İşte merak edilenler...
İŞKUR İŞÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN?
Türkiye geneli olmak üzere her ilden ilçeler olmakta üzere herkese özel ve kamu iş fırsatı sunulmaktadır. Her adayın başvura bileceği branşlar sağlanarak kolaylıklar verilmiştir. En az ilköğretim mezunu olarak alımlar gerçekleşmeye başlamıştır. Adayların İŞKUR bünyesince olmak üzere alımlar başlamış durumda.
İŞKUR PERSONEL ALIMI 2022 KONTENJANLARI NELER?
Web tasarımı, Acil servis hemşiresi, Acil tıp teknisyeni, Açık hava depo görevlisi, Açık ve polisaj tezgahı operatörü, Ağaç biçme makine Operatörü, Ağaç işleme tezgahı, ağdacı, Ağız diş ve sağlığı teknikeri, akaryakıt satış elemanı, ikmalci, akıllı bina otomasyon sistem bakım onarımcısı, akrobat, ameliyathane, anahtarcı, anestezi sağlık teknikeri, bahçe bakımcısı, bakım ve ziraat bakımcı, bilgisayar mühendisi, bilgisayar öğretmeni, bilişim operatörü, biyoloji laboratuvar teknisyeni gibi bir çok farklı dallardan alım sağlanmaktadır.