Akşener liderliğinde İYİ Parti eliyle sahnelenen ’açız’ tiyatrosunda yeni perde! İşte ’Perişanım’ diyen Nurgül Sipahi’nin mal varlığı

Ankara Etimesgut'ta birtakım ziyaret gerçekleştiren Akşener'e ihtiyaç sahibi olduğunu iddia edip "Açım, ölüyorum, perişanım" diyen Nurgül Sipahi isimli kadın dert yandı. Ancak bu serzenişlerin İYİ Parti'nin sahnelediği bir tiyatro olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

İYİ Partinin algı oyunu çürütüldü! 'Açım, ölüyorum' diyen Nurgül Sipahi bakın kim çıktı | VİDEO