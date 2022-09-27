Akşener liderliğinde İYİ Parti eliyle sahnelenen 'açız' tiyatrosunda yeni perde! İşte 'Perişanım' diyen Nurgül Sipahi'nin mal varlığı
İYİ Parti eliyle Meral Akşener liderliğinde sahnelen algı dolu tiyatrolara Ankara Etimesgut'ta bir yenisi daha eklenmiş, ihtiyaç sahibi olduğunu iddia eden Nurgül Sipahi isimli kadın "Açım, ölüyorum, perişanım" diye haykırmıştı. Gerçekler ise çok geçmeden günyüzüne çıktı. Meral Akşener'e veryansın eden Sipahi'nin İYİ Parti üyesi olduğu fotoğraflarla ortaya çıkarken, mal varlığı da aç olmadığını gözler önüne serdi. İP'li tiyatrocu Sipahi'nin 2 adet dairesi, bir tarlası, 2011 model Nissan Juke aracı (piyasa değeri 350-400 bin) ve 4 bin 400 emekli maaşı var. Söz konusu kadının 2 çocuğunun da memur oalrak görev yaparken, eşi de 4800 TL emekli maaşı alıyor. Nurgül Sipahi'nin ortalama 2.5 - 3 milyon TL eden ili dairesinden aylık 8 bin TL de kira geliri elde ettiği tahmin ediliyor.
Meral Akşener liderliğinde İYİ Parti eliyle sahnelenen algı, kara propaganda ve tiyatroların ardı arkası kesilmiyor...
Ankara Etimesgut'ta birtakım ziyaret gerçekleştiren Akşener'e ihtiyaç sahibi olduğunu iddia edip "Açım, ölüyorum, perişanım" diyen Nurgül Sipahi isimli kadın dert yandı. Ancak bu serzenişlerin İYİ Parti'nin sahnelediği bir tiyatro olduğu çok geçmeden anlaşıldı.
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Görüntülerdeki Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti üyesi olduğu öğrenilirken partililerle fotoğrafları da ortaya çıktı.
SİTEDE OTURUYOR İKİ DAİRESİ VAR
İYİ Parti'nin algı dolu tiyatrosu büyük tepki çekerken, Meral Akşener'e "Gerçekten açım. Biz ölüyoruz, açız, aç" diyen Nurgül Sipahi'nin iki dairesi olduğu ve sitede oturduğu öğrenildi.