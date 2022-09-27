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Haberler Güncel Türkiye'nin sağlık alanındaki sembollerinden biri! Etlik Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor: Tam bir teknoloji harikası

Türkiye'nin sağlık alanındaki sembollerinden biri! Etlik Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor: Tam bir teknoloji harikası

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Etlik Şehir Hastanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıklacak. Türkiye'nin ve başkent Ankara'nın sağlık alanındaki sembollerinden biri olan Etlik Şehir Hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşuyor. Hastanede, Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara'nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi olacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

27.09.2022 19:33 - Son Güncelleme: 27.09.2022 20:09
Türkiye’nin sağlık alanındaki sembollerinden biri! Etlik Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor: Tam bir teknoloji harikası

Sağlık Bakanlığı tarafından, hizmete açılacak Etlik Şehir Hastanesinin özelliklerine ilişkin açıklama yapıldı.

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Türkiye’nin sağlık alanındaki sembollerinden biri! Etlik Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor: Tam bir teknoloji harikası

Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin açılış töreninin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtilen açıklamaya göre, şehir hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşacak.

Türkiye’nin sağlık alanındaki sembollerinden biri! Etlik Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor: Tam bir teknoloji harikası

Toplam alanı bir milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı bir milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, bin poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alacak.

Türkiye’nin sağlık alanındaki sembollerinden biri! Etlik Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor: Tam bir teknoloji harikası

Hastanede, Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara'nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi olacak. Ayrıca kamu hastanelerindeki tek otizm merkezine sahip hastanede, Cyberknife teknolojisi de bulunacak.

Türkiye’nin sağlık alanındaki sembollerinden biri! Etlik Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor: Tam bir teknoloji harikası

İşte teknoloji harikası hastanenin madde madde özellikleri;

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