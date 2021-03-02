Akkuyu NGS’de 3’üncü ünitenin temeli için hazırlıklar tamamlandı! Başkan Erdoğan ve Putin de katılacak
Son dakika haberi... Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) yeni bir aşamaya daha geçiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 Mart'ta video konferansla temelini atacağı 3'üncü reaktör için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu NGS'de birçok alanda inşaatlar hız kesmeden devam ediyor. Akkuyu Nükleer A.Ş., bir taraftan birinci ve ikinci ünitenin kurulumunu sürdürürken bir taraftan da 10 Mart'ta gerçekleştirilecek 3'üncü ünitenin temel atma törenine hazırlanıyor. Tören öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko, inşaat sahasındaki çalışmalar ve son duruma ilişkin bilgi verdi.
"BU YIL 3'ÜNCÜ ÜNİTEDE DE ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK"
Bu günlerde Akkuyu NGS inşaat sahasında çok fazla alanda çalışma yürütüldüğünü belirten Kucherenko, "Sadece birinci ve ikinci ünitelerde değil, aynı zamanda bu yıl üçüncü ünitede de çalışmalarımıza başladık. Aynı şekilde yardımcı ve genel santral tesislerinin inşaatını da yürütüyoruz. Ayrıca, ileride işletme aşamasında nükleer güç santraline deniz suyu temin edecek hidroteknik yapılar diye tabir ettiğimiz tesislerin inşaatını da sürdürmekteyiz. Bu hidroteknik yapılar, çok yüksek teknolojiyle inşa edilen tesislerdir. Şu an deniz kenarına sıfır bir pompa istasyonunun inşaatını da yürütüyoruz.
Bu pompa istasyonunu inşa ederken en son modern teknoloji kullanıyoruz, çünkü binanın deniz seviyesinden derinliği 16 metre, - 16 metre kotundan başladık inşaatımıza. Aynı zamanda özel beton antifer dediğimiz blokları kullanarak kıyı şeridinin güçlendirilmesini yapıyoruz, Bu bloklar, denizin kıyıya zarar vermesine engel olacak. Su alma tesisinin inşaatı için deniz dip tarama çalışmaları da devam ediyor.