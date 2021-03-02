Akkuyu NGS’de 3’üncü ünitenin temeli için hazırlıklar tamamlandı! Başkan Erdoğan ve Putin de katılacak

"BU YIL 3'ÜNCÜ ÜNİTEDE DE ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK"

Bu günlerde Akkuyu NGS inşaat sahasında çok fazla alanda çalışma yürütüldüğünü belirten Kucherenko, "Sadece birinci ve ikinci ünitelerde değil, aynı zamanda bu yıl üçüncü ünitede de çalışmalarımıza başladık. Aynı şekilde yardımcı ve genel santral tesislerinin inşaatını da yürütüyoruz. Ayrıca, ileride işletme aşamasında nükleer güç santraline deniz suyu temin edecek hidroteknik yapılar diye tabir ettiğimiz tesislerin inşaatını da sürdürmekteyiz. Bu hidroteknik yapılar, çok yüksek teknolojiyle inşa edilen tesislerdir. Şu an deniz kenarına sıfır bir pompa istasyonunun inşaatını da yürütüyoruz.