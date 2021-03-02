Mavi Vatan'da Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı! İHA ve SİHA'lardaki MAM-L mühimmatı kabusları olacak!
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı Yunanistan ve yardakçılarını rahatsız ederken Mavi Vatan'da yapılacak olan dev tatbikat başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatında 87 gemi, 27 uçak, 20 helikopter, İHA ve SİHA'lar da görev alıyor. Çok sayıda SİHA ve İHA'nın tatbikata katılmasına dikkat çeken savunma sanayii uzmanları, yerli/milli MAM-L mühimmatının düşman hücumbotları için de kabus olabileceğini söyledi.
02.03.2021 12:42
- Son Güncelleme: 02.03.2021 12:42
Söz konusu alanda yayımlanan makaleler sadece ABD'nin değil Çin gibi deniz kuvvetlerini giderek güçlendiren ülkelerin de bu tür bir yönelim içinde olduğunu gösteriyor. İşte Türkiye'nin böyle bir dönemde son derece geniş kapsamlı bir tatbikat yapması ve dünya genelinde adından söz ettiren yerli/milli SİHA'larını bu programın içine dahil etmesi de Türk donanmasının geleceğin yol haritasını çizdiği izlenimini oluşturuyor.