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Mavi Vatan'da Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı! İHA ve SİHA'lardaki MAM-L mühimmatı kabusları olacak!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı Yunanistan ve yardakçılarını rahatsız ederken Mavi Vatan'da yapılacak olan dev tatbikat başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatında 87 gemi, 27 uçak, 20 helikopter, İHA ve SİHA'lar da görev alıyor. Çok sayıda SİHA ve İHA'nın tatbikata katılmasına dikkat çeken savunma sanayii uzmanları, yerli/milli MAM-L mühimmatının düşman hücumbotları için de kabus olabileceğini söyledi.

02.03.2021 12:42 - Son Güncelleme: 02.03.2021 12:42
Mavi Vatan'da cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı! İHA ve SİHA'lardaki MAM-L mühimmatı kabusları olacak!

Son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planlı tatbikatlarından Mavi Vatan-2021 başladı. İlk olarak 2019'da yapılan ve bu yıl ikinci kez düzenlenen tatbikatın en önemli detaylarından biri de senaryoya dahil edilen silahlı-silahsız insansız hava araçlarının yoğunluğu oldu.

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Mavi Vatan'da cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı! İHA ve SİHA'lardaki MAM-L mühimmatı kabusları olacak!

Aslında bu durum yeni bir dönemin de ilk taşlarından biri olarak kabul edilebilir. Öyle ki yakın zaman önce açıklanan ABD Deniz Kuvvetleri strateji belgesinde 'insanlı ve insansız unsurlardan oluşan hibrit filolar' tezi oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınmıştı.

Mavi Vatan'da cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı! İHA ve SİHA'lardaki MAM-L mühimmatı kabusları olacak!

Söz konusu alanda yayımlanan makaleler sadece ABD'nin değil Çin gibi deniz kuvvetlerini giderek güçlendiren ülkelerin de bu tür bir yönelim içinde olduğunu gösteriyor. İşte Türkiye'nin böyle bir dönemde son derece geniş kapsamlı bir tatbikat yapması ve dünya genelinde adından söz ettiren yerli/milli SİHA'larını bu programın içine dahil etmesi de Türk donanmasının geleceğin yol haritasını çizdiği izlenimini oluşturuyor.

Mavi Vatan'da cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı! İHA ve SİHA'lardaki MAM-L mühimmatı kabusları olacak!

ANLAMI BÜYÜK
TRT Haber'de yer alan habere göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı farklı SİHA'ları bünyesine kazandırmaya devam ediyor. Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan'a göre insanlı ya da insansız hava araçlarının Deniz Kuvvetleri için anlamı son derece büyük…

Mavi Vatan'da cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı! İHA ve SİHA'lardaki MAM-L mühimmatı kabusları olacak!

Denizlerdeki harekatlarda en kritik aşamalardan birinin sudaki cismi 'teşhis' edebilmek olduğunun altını çizen Doğan, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz gibi tansiyonun bir anda çok yükselebildiği yerlerde bu kabiliyeti kazanmasının önemli olduğu görüşünde.