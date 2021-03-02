Bugünkü
Takvim

İstanbul, İzmir ve Ankara’da normalleşme nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara’da hangi yasaklar kalktı?

Türkiye koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesi için Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara kilitlenmişti. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada risk kodlarına göre kademe kademe normalleşme olacağını açıkladı. Peki yüksek riskli kategorisindeki İstanbul, İzmir ve orta risk kategorisindeki Ankara'da normalleşme nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hangi yasaklar kalktı? İşte detaylar…

02.03.2021 10:03 - Son Güncelleme: 02.03.2021 10:38
İstanbul, İzmir ve Ankara’da normalleşme nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara’da hangi yasaklar kalktı?

İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritada, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul, İzmir ve Ankara’da normalleşme nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara’da hangi yasaklar kalktı?

Kovid-19'la mücadelede "Kontrollü Normalleşme" döneminde atılacak yeni adımlara göre, yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek.

İstanbul, İzmir ve Ankara’da normalleşme nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara’da hangi yasaklar kalktı?

Orta riskli kategorideki Ankara'da ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalkacak. Türkiye genelinde sürdürülen 21.00 ile 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise devam edecek.

İstanbul, İzmir ve Ankara’da normalleşme nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara’da hangi yasaklar kalktı?

Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar eğitim öğretime açılacak. Buna ilave olarak orta riskli kategoride yer alan Ankara'da ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacak.

İstanbul, İzmir ve Ankara’da normalleşme nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara’da hangi yasaklar kalktı?

İstanbul ve İzmir'de ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki sınavlar yüz yüze yapılacak.