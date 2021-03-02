İstanbul, İzmir ve Ankara’da normalleşme nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara’da hangi yasaklar kalktı?
Türkiye koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesi için Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara kilitlenmişti. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada risk kodlarına göre kademe kademe normalleşme olacağını açıkladı. Peki yüksek riskli kategorisindeki İstanbul, İzmir ve orta risk kategorisindeki Ankara'da normalleşme nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hangi yasaklar kalktı? İşte detaylar…
02.03.2021 10:03
- Son Güncelleme: 02.03.2021 10:38