İstanbul, İzmir ve Ankara’da normalleşme nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara’da hangi yasaklar kalktı?

Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar eğitim öğretime açılacak. Buna ilave olarak orta riskli kategoride yer alan Ankara'da ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacak.