SEÇİM BÖLGELERİ 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir 1. 2. 3. bölge hangi ilçeler, nereleri kapsıyor? İlçelere göre İL İL seçim bölgeleri...

Seçim bölgeleri gündemde sıkça araştırılır oldu. İstanbul, Ankara, İzmir 1. 2. 3. bölge seçim bölgeleri hangi ilçeler, nereleri kapsıyor merak konusu oldu. Seçimlerde İstanbul ve Ankara üç, İzmir ise iki bölgeye ayrılıyor. Peki 1. 2. 3. seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1.2. ve 3.seçim bölgeleri ve kapsadığı ilçeler...