SEÇİM BÖLGELERİ 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir 1. 2. 3. bölge hangi ilçeler, nereleri kapsıyor? İlçelere göre İL İL seçim bölgeleri...
14 Mayıs seçimine az bir süre kala siyasi partiler il il milletvekili aday listelerini açıkladı. Bu noktada "İstanbul, Ankara, İzmir seçim bölgeleri 2023" gündeme geldi. Her parti seçim bölgeleri için ayrı ayrı adaylar çıkardı. Milletvekili aday listelerini inceleyen vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir seçim bölgeleri 2023 hakkında araştırmalara koyuldu. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir 1. 2. 3. bölge hangi ilçeler, nereleri kapsıyor? İşte ilçelere göre İL İL seçim bölgeleri...
Seçim bölgeleri gündemde sıkça araştırılır oldu. İstanbul, Ankara, İzmir 1. 2. 3. bölge seçim bölgeleri hangi ilçeler, nereleri kapsıyor merak konusu oldu. Seçimlerde İstanbul ve Ankara üç, İzmir ise iki bölgeye ayrılıyor. Peki 1. 2. 3. seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1.2. ve 3.seçim bölgeleri ve kapsadığı ilçeler...
İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?
İstanbul 1. seçim bölgesi: Anadolu Yakası
Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar
İSTANBUL 2. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?
İstanbul 2. seçim bölgesi: Avrupa Yakası
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?
İstanbul 3. seçim bölgesi: Avrupa Yakası
Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri