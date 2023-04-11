RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel SEÇİM BÖLGELERİ 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir 1. 2. 3. bölge hangi ilçeler, nereleri kapsıyor? İlçelere göre İL İL seçim bölgeleri...

SEÇİM BÖLGELERİ 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir 1. 2. 3. bölge hangi ilçeler, nereleri kapsıyor? İlçelere göre İL İL seçim bölgeleri...

14 Mayıs seçimine az bir süre kala siyasi partiler il il milletvekili aday listelerini açıkladı. Bu noktada "İstanbul, Ankara, İzmir seçim bölgeleri 2023" gündeme geldi. Her parti seçim bölgeleri için ayrı ayrı adaylar çıkardı. Milletvekili aday listelerini inceleyen vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir seçim bölgeleri 2023 hakkında araştırmalara koyuldu. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir 1. 2. 3. bölge hangi ilçeler, nereleri kapsıyor? İşte ilçelere göre İL İL seçim bölgeleri...

11.04.2023 14:12 - Son Güncelleme: 11.04.2023 14:41
SEÇİM BÖLGELERİ 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir 1. 2. 3. bölge hangi ilçeler, nereleri kapsıyor? İlçelere göre İL İL seçim bölgeleri...

Seçim bölgeleri gündemde sıkça araştırılır oldu. İstanbul, Ankara, İzmir 1. 2. 3. bölge seçim bölgeleri hangi ilçeler, nereleri kapsıyor merak konusu oldu. Seçimlerde İstanbul ve Ankara üç, İzmir ise iki bölgeye ayrılıyor. Peki 1. 2. 3. seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1.2. ve 3.seçim bölgeleri ve kapsadığı ilçeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SEÇİM BÖLGELERİ 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir 1. 2. 3. bölge hangi ilçeler, nereleri kapsıyor? İlçelere göre İL İL seçim bölgeleri...

İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

İstanbul 1. seçim bölgesi: Anadolu Yakası

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar

SEÇİM BÖLGELERİ 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir 1. 2. 3. bölge hangi ilçeler, nereleri kapsıyor? İlçelere göre İL İL seçim bölgeleri...

İSTANBUL 2. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

İstanbul 2. seçim bölgesi: Avrupa Yakası

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

SEÇİM BÖLGELERİ 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir 1. 2. 3. bölge hangi ilçeler, nereleri kapsıyor? İlçelere göre İL İL seçim bölgeleri...

İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

İstanbul 3. seçim bölgesi: Avrupa Yakası

Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri

SEÇİM BÖLGELERİ 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir 1. 2. 3. bölge hangi ilçeler, nereleri kapsıyor? İlçelere göre İL İL seçim bölgeleri...

ANKARA 1. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

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