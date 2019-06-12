GaleriGüncel

AK Parti yapar CHP yıkar! İşte İmamoğlu'nun yıkan tarafta olduğunu kanıtlayan tweetler

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin dev projelerine imzasını attı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, İstanbul Havalimanı ve Avrasya Tüneli gibi İstanbul'u şaha kaldıran dev projeleri vatandaşın hizmetine sundu. AK Parti Türkiye'yi şaha kaldıran projelere imza atarken CHP zihniyeti ve Geziciler ise hep yıkan taraf oldu. İşte Gezi olayları sırasında her yeri talan eden zihniyetin başında yer alan Ekrem İmamoğlu'nun skandal tweetleri ve AK Parti iktidarının İstanbul'a kazandırdıkları...

12.06.2019 19:17 - Son Güncelleme: 12.06.2019 19:52
AK Parti yapar CHP yıkar! İşte İmamoğlu'nun yıkan tarafta olduğunu kanıtlayan tweetler

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin dev projelerine imzasını attı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, İstanbul Havalimanı ve Avrasya Tüneli gibi İstanbul'u şaha kaldıran dev projeleri vatandaşın hizmetine sundu. AK Parti Türkiye'yi şaha kaldıran projelere imza atarken CHP zihniyeti ve Geziciler ise hep yıkan taraf oldu.

HABERİN VİDEOSUNA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

AK Parti yapar CHP yıkar! İşte İmamoğlu'nun yıkan tarafta olduğunu kanıtlayan tweetler
AK Parti yapar CHP yıkar! İşte İmamoğlu'nun yıkan tarafta olduğunu kanıtlayan tweetler

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

AK Parti yapar CHP yıkar! İşte İmamoğlu'nun yıkan tarafta olduğunu kanıtlayan tweetler
AK Parti yapar CHP yıkar! İşte İmamoğlu'nun yıkan tarafta olduğunu kanıtlayan tweetler

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti
Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti