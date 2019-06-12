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AK Parti yapar CHP yıkar! İşte İmamoğlu'nun yıkan tarafta olduğunu kanıtlayan tweetler

12.06.2019 19:24

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin dev projelerine imzasını attı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, İstanbul Havalimanı ve Avrasya Tüneli gibi İstanbul'u şaha kaldıran dev projeleri vatandaşın hizmetine sundu. AK Parti Türkiye'yi şaha kaldıran projelere imza atarken CHP zihniyeti ve Geziciler ise hep yıkan taraf oldu. İşte Gezi olayları sırasında her yeri talan eden zihniyetin başında yer alan Ekrem İmamoğlu'nun skandal tweetleri ve AK Parti iktidarının İstanbul'a kazandırdıkları...


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