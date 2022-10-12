AK Parti son oy oranını açıkladı! 2023 seçimleri öncesi AK Parti anketlerde yine fark attı
Son dakika haberi | 2023 seçimleri için geri sayım sürerken, sahadan anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı bir programda AK Parti'nin son oy oranını açıkladı. Şen konuşmasında, "Küsürü de var. Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz." dedi. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi anketlere göre AK Parti'nin güncel oy oranı...
AK Parti'den seçim anketleriyle ilgili son dakika açıklamaları geldi. AK Parti Genel Başkanı Mustafa Şen, AK Parti'nin son oy oranını açıkladı.
Ekim ayı itibarıyla AK Parti'nin oy oranının yüzde 41 olduğunu söyleyen Şen, "Küsürü de var. Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz. Partimizin gençlik kollarının üye sayısı bir çok partinin üye sayısından daha fazla." dedi.
GÜNCEL ANKET SONUÇLARI A HABER'DE AÇIKLANDI
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, 2023 yılındaki adaylık üzerinden birbirine girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda çalışmalarına hız verirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP liderinin adaylığına kesin olarak karşı çıkıyor.
İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını belirterek, adaylık için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini öne çıkardı. Akşener katıldığı canlı yayında, iki ismin aday olması durumunda destek vereceklerini belirterek, aksi durumlarda ise kendi adaylarını çıkarabileceklerini söylemişti.
İttifakın gizli ayağı HDP ise, İmamoğlu ve Yavaş'ın ikiyüzlü olduğunu vurgulayarak, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakmışlardı.
AK PARTİ'NİN OYLARI 10 GÜNDE BİR 1 PUAN ARTTI
GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programında, seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti'nin son dönemde hayata geçirdiği icraatları neticesinde her 10 günde bir 1 puanlık bir artış sağladığını ifade eden Aktaş, CHP ve İYİ Parti arasındaki kavganın oy oranlarını düşürdüğünü söyledi.
Aktaş, 2018'deki seçimlere vurgu yaparak, "Siyasal atmosfer böyle giderse, 2018'deki seçimlere benzer bir sonuç" göreceğiz diyerek Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanma çizgisinde olduğunu belirtti.
"KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA İYİ PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK"
İşte Aktaş'ın merak uyandıran o açıklamalarının tamamı:
"Altılı masada iki tane parti var. Bunu altılı olarak değerlendirmemek lazım. Yeni kurulan partiler ve Saadet Partisi, CHP'nin çatısına sığındığı için toplum onlara kırmızı kart gösterdi.
Masadaki 4 partinin oyu yüzde 3 bile etmiyor. CHP ile İYİ Parti arasında 3-4 aydır süren ağır bir savaş var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı belli olduktan sonra İYİ Parti 1 ay konuşmadı. Biz 1. Parti olacağız diyerek CHP'ye meydan okumaydı.
Yüzde 12-13, bugün daha aşağılarda oy alan bir parti 3 kat oy alacak ki AK Parti'nin oylarına yaklaşsın. Bazı araştırma şirketleri yüzde 20 olarak göstermeye başladılar, bizim dediğimiz aday olacak dediler. İmamoğlu ve Yavaş aday olacak dediler. Kılıçdaroğlu adaylığında ısrarcı. Bence bu 2 parti bu meseleleri konuşmuyorlar. Kim aday olsun konusunu gündeme getirmiyorlar, masaya oturup kalkıyorlar, dereden tepeden konuşuyorlar.
HDP'nin pozisyonu CHP için şöyle; Kılıçdaroğlu için HDP'nin desteği mi İYİ Parti'nin desteği mi daha güvenli diye sorulursa bence HDP denecektir.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşirse, ya kendi adaylarını ya da belediye başkanlarından birisini aday gösterecek.