AK Parti son oy oranını açıkladı! 2023 seçimleri öncesi AK Parti anketlerde yine fark attı

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA İYİ PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK"

İşte Aktaş'ın merak uyandıran o açıklamalarının tamamı:

"Altılı masada iki tane parti var. Bunu altılı olarak değerlendirmemek lazım. Yeni kurulan partiler ve Saadet Partisi, CHP'nin çatısına sığındığı için toplum onlara kırmızı kart gösterdi.

Masadaki 4 partinin oyu yüzde 3 bile etmiyor. CHP ile İYİ Parti arasında 3-4 aydır süren ağır bir savaş var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı belli olduktan sonra İYİ Parti 1 ay konuşmadı. Biz 1. Parti olacağız diyerek CHP'ye meydan okumaydı.

Yüzde 12-13, bugün daha aşağılarda oy alan bir parti 3 kat oy alacak ki AK Parti'nin oylarına yaklaşsın. Bazı araştırma şirketleri yüzde 20 olarak göstermeye başladılar, bizim dediğimiz aday olacak dediler. İmamoğlu ve Yavaş aday olacak dediler. Kılıçdaroğlu adaylığında ısrarcı. Bence bu 2 parti bu meseleleri konuşmuyorlar. Kim aday olsun konusunu gündeme getirmiyorlar, masaya oturup kalkıyorlar, dereden tepeden konuşuyorlar.

HDP'nin pozisyonu CHP için şöyle; Kılıçdaroğlu için HDP'nin desteği mi İYİ Parti'nin desteği mi daha güvenli diye sorulursa bence HDP denecektir.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşirse, ya kendi adaylarını ya da belediye başkanlarından birisini aday gösterecek.