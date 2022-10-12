Kadıköy patlamasının detayları ortaya çıktı! Bern katilinin kan donduran hikayesi! Eski TİKKO'cu Mustafa Karahan İsviçre’de 4 kişiyi öldürüp...
Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlama ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, patlamaya neden olan kişinin Mustafa Karahan olduğunu açıklamıştı. Karahan'ın 1998'de İsviçre'de 4 kişiyi öldürüp Türkiye'ye kaçtığı ve ağabeyinin ihbarı sonrası yakalandığı ortaya çıktı. İşte eski TİKKO'cu Mustafa Karahan'ın kan donduran hikayesi
ESKİ TİKKO'CU
İsviçre polisi, saldırı düzenlenen restoranda günlerce inceleme yaptı. Sonunda da saldırganlardan birinin kan örneklerini buldu. Bu kişi İsviçre'de eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Mustafa Karahan'dı. Mustafa Karahan, TİKKO davasından 7 yıl hapis yatmış, 1989 yılında ise kaçak yollarla İsviçre'ye gitmişti. İsviçre polisi tarafından geçmişi biliniyordu. Polis Basel kentindeki evine operasyon düzenlediğinde Mustafa Karahan çoktan ülkeyi terk etmişti.
TÜRKİYE'YE KAÇTI
Evdekiler sorgulandı ancak hiçbiri Mustafa Karahan'ın yerini bilmediğini söyledi. İsviçre polisi soruşturmanın peşini hiç bırakmadı. Mustafa Karahan'ın Türkiye'de olduğu tespit edildi. Bern'deki soruşturmayı yürüten savcılık, Kasım 2008'de uluslararası yakalama emri çıkarttı. İsviçre makamları 2011 yılında Türkiye'ye başvuruda bulunarak Mustafa Karahan'ın tutuklanmasını ve iadesini istedi.
ABİSİ İHBAR ETTİ
Mustafa Karahan 28 Kasım 2012'de ağabeyinin yaptığı ihbarla İstanbul'da yakalandı ve tutuklandı. Ancak Türkiye, Karahan'ı iade etmek yerine yargılama yolunu seçti. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi İsviçre'deki saldırıda terör izi bulamadı ve Mustafa Karahan'ı 'birden fazla kişiyi öldürmek' suçundan müebbet hapse mahkûm etti.