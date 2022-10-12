Kadıköy patlamasının detayları ortaya çıktı! Bern katilinin kan donduran hikayesi! Eski TİKKO’cu Mustafa Karahan İsviçre’de 4 kişiyi öldürüp...

ESKİ TİKKO'CU

İsviçre polisi, saldırı düzenlenen restoranda günlerce inceleme yaptı. Sonunda da saldırganlardan birinin kan örneklerini buldu. Bu kişi İsviçre'de eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Mustafa Karahan'dı. Mustafa Karahan, TİKKO davasından 7 yıl hapis yatmış, 1989 yılında ise kaçak yollarla İsviçre'ye gitmişti. İsviçre polisi tarafından geçmişi biliniyordu. Polis Basel kentindeki evine operasyon düzenlediğinde Mustafa Karahan çoktan ülkeyi terk etmişti.