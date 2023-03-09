Ağzında gümüş kaşıkla doğan burçlar belli oldu! Onlar doğuştan zengin! 5 burç 2023'te para ağası olacak! Koç, Boğa...

Sizin burcunuz da bu yıl şanslı burçlar arasında yer alabilir! Aylık ya da yıllık olarak bakılabilecek burç yorumları 2023 yılında yakından takip ediliyor. Bazı burçlar için dönem dönem 'şanslı' denilebiliyor. Ancak kimi burçlar için aynı şey söz konusu değil. Bazı burçların ay ya gün fark etmeksizin her daim şansları yanında. İşte o burçlar...