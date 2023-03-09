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Haberler Güncel Şoför, aşçı, sekreter, operatör, muhasebeci, bankacı, güvenlik, satış danışmanı... 11.890 TL maaşla ACİL personel alımı! İŞKUR 2023 MART ilanları!

Şoför, aşçı, sekreter, operatör, muhasebeci, bankacı, güvenlik, satış danışmanı... 11.890 TL maaşla ACİL personel alımı! İŞKUR 2023 MART ilanları!

İŞKUR iş ilanları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2023 Mart ayı iş ilanları...

takvim.com.tr
09.03.2023 11:16 - Son Güncelleme: 09.03.2023 11:16
Şoför, aşçı, sekreter, operatör, muhasebeci, bankacı, güvenlik, satış danışmanı... 11.890 TL maaşla ACİL personel alımı! İŞKUR 2023 MART ilanları!

İŞKUR iş ilanları açılmaya başladı.İŞKUR personel alımı için vatandaşlar başvuru ekranını araştırıyor. . Kurumların yayınladığı ilanlarla beden işçisi, temizlik görevlisi, servis elemanı, belediye işçisi gibi birçok alanda personel alımı yapılıyor. İşte İŞKUR personel alımı ve başvuru şartları...

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Şoför, aşçı, sekreter, operatör, muhasebeci, bankacı, güvenlik, satış danışmanı... 11.890 TL maaşla ACİL personel alımı! İŞKUR 2023 MART ilanları!

Türkiye İş Kurumu'nun en az lise mezunu personel alımları devam ediyor. Başvuruda bulunma isteyenler detayları araştırıyor. .

Şoför, aşçı, sekreter, operatör, muhasebeci, bankacı, güvenlik, satış danışmanı... 11.890 TL maaşla ACİL personel alımı! İŞKUR 2023 MART ilanları!

İŞKUR öncesi birçok sitede paylaşılan yeni iş ilanlarını sizler için derledik. İşte 2023 Mart ayı güncel ortalama maaşlara göre iş ilanları...

Şoför, aşçı, sekreter, operatör, muhasebeci, bankacı, güvenlik, satış danışmanı... 11.890 TL maaşla ACİL personel alımı! İŞKUR 2023 MART ilanları!

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır.

Şoför, aşçı, sekreter, operatör, muhasebeci, bankacı, güvenlik, satış danışmanı... 11.890 TL maaşla ACİL personel alımı! İŞKUR 2023 MART ilanları!

İŞKUR KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI MART 2023

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