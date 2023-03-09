Şoför, aşçı, sekreter, operatör, muhasebeci, bankacı, güvenlik, satış danışmanı... 11.890 TL maaşla ACİL personel alımı! İŞKUR 2023 MART ilanları!
İŞKUR iş ilanları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2023 Mart ayı iş ilanları...
09.03.2023 11:16 - Son Güncelleme: 09.03.2023 11:16
İŞKUR iş ilanları açılmaya başladı.İŞKUR personel alımı için vatandaşlar başvuru ekranını araştırıyor. . Kurumların yayınladığı ilanlarla beden işçisi, temizlik görevlisi, servis elemanı, belediye işçisi gibi birçok alanda personel alımı yapılıyor. İşte İŞKUR personel alımı ve başvuru şartları...
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır.