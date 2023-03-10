Vav TV İzle
Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'na 25 sayfalık ayar! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaştı

Kemal Kılıçdaroğlu'na 25 sayfalık ayar! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde ortaya attığı vergi iddiasına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanıt verdi. Bakan Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "deprem bölgesinde işçiler için vergi avantajı sağlanmasına" yönelik önerisine ilişkin "Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz. Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu. Nebati bakanlığın attığı adımları 25 sayfalık bir dosya olarak paylaştı.

takvim.com.tr
10.03.2023 16:47 - Son Güncelleme: 10.03.2023 16:47
Kemal Kılıçdaroğlu’na 25 sayfalık ayar! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde ortaya attığı vergi iddiasına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanıt verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu’na 25 sayfalık ayar! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaştı

YAPILAN DESTEĞİ ÖNERDİ

6'lının kavgası sonrası aday olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesine yaptığı ziyarette bir öneride bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden ayrılan işçi ve kalifiye elemanların geri dönmesi için vergi avantajının sağlanması gerektiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu’na 25 sayfalık ayar! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaştı

Kılıçdaroğlu "Malatya dışına çıkan daha doğrusu deprem bölgesinden çıkan işçilerin, kalifiye elemanların dönmesi için bir vergi avantajının sağlanması lazım. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KOSGEB'in özel bir çalışma yapmasında büyük yarar var" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na 25 sayfalık ayar! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaştı

BAKAN NEBATİ YANIT VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’na 25 sayfalık ayar! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaştı

"BİLGİ ALMAKTA ZORLANIYORSANIZ İYİ BİR DANIŞMAN BULUN"

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "deprem bölgesinde işçiler için vergi avantajı sağlanmasına" yönelik önerisine ilişkin "Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz. Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA