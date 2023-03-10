Kemal Kılıçdaroğlu’na 25 sayfalık ayar! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaştı

Kılıçdaroğlu "Malatya dışına çıkan daha doğrusu deprem bölgesinden çıkan işçilerin, kalifiye elemanların dönmesi için bir vergi avantajının sağlanması lazım. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KOSGEB'in özel bir çalışma yapmasında büyük yarar var" ifadelerini kullandı.