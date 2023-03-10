Kemal Kılıçdaroğlu'na 25 sayfalık ayar! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde ortaya attığı vergi iddiasına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanıt verdi. Bakan Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "deprem bölgesinde işçiler için vergi avantajı sağlanmasına" yönelik önerisine ilişkin "Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz. Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu. Nebati bakanlığın attığı adımları 25 sayfalık bir dosya olarak paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde ortaya attığı vergi iddiasına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanıt verdi.
YAPILAN DESTEĞİ ÖNERDİ
6'lının kavgası sonrası aday olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesine yaptığı ziyarette bir öneride bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden ayrılan işçi ve kalifiye elemanların geri dönmesi için vergi avantajının sağlanması gerektiğini belirtti.
BAKAN NEBATİ YANIT VERDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.
"BİLGİ ALMAKTA ZORLANIYORSANIZ İYİ BİR DANIŞMAN BULUN"
Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "deprem bölgesinde işçiler için vergi avantajı sağlanmasına" yönelik önerisine ilişkin "Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz. Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu.