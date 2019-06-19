Af yasası çıktı mı, kanun kimleri kapsayacak? Af yasası son dakika haberleri! Ceza infaz yasası nasıl olacak?

Son dakika af yasası haberleri: Türkiye'nin konuştuğu bir konu olan Af yasası oldukça merak ediliyor. "Af yasası çıkacak mı?" sorusu ceza infaz düzenlemesi ve yargı reformu ile ilgili yapılan açıklamalar sonrasında tekrar gündeme geldi. Konuyla ilgili farklı kesimlerden bilgilendirmeler gelirken yasa kapsamına girmeyecek kişiler de belli oldu. AK Parti'de yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı. Daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor. Bazı suçların infaz sürelerinde yapılacak değişiklikle birlikte cezaevindeki bazı yükümlülere tahlile yolu açılabilecek. Peki, af yasası olarak belirtilen ceza infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak? Ceza infaz yasası nasıl olacak? İşte tüm detaylar