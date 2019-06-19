Af yasası çıktı mı, kanun kimleri kapsayacak? Af yasası son dakika haberleri! Ceza infaz yasası nasıl olacak?
Son dakika af yasası haberleri ceza infaz düzenlemesiyle ilgili yapılan açıklamaların ardından yeniden gündem olmuştu. Birtakım suçların infaz sürelerinde yapılacak değişiklikle birlikte cezaevindeki bazı yükümlülere tahlile yolu açılabilecek. Peki, af yasası olarak da belirtilen ceza infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak? Af, genel anlamda, bir kişinin kusurunun bağışlanması demektir. Bütün insanlık boyunca aileden başlayarak, okulda ve toplum içinde nasıl davranılacağına ilişkin kuralları vardır. Bu şartlara aykırı hareket etmek suç ya da kabahat olarak kabul edilir. Af yasası ile ilgili farklı kesimlerden bilgilendirmeler gelirken yasa kapsamına girmeyecek kişiler de belli oldu. İşte son dakika af gelişmeleri…Peki Ceza infaz yasası nasıl olacak? Af yasası çıktı mı, kanun kimleri kapsayacak?
Son dakika af yasası haberleri: Türkiye'nin konuştuğu bir konu olan Af yasası oldukça merak ediliyor. "Af yasası çıkacak mı?" sorusu ceza infaz düzenlemesi ve yargı reformu ile ilgili yapılan açıklamalar sonrasında tekrar gündeme geldi. Konuyla ilgili farklı kesimlerden bilgilendirmeler gelirken yasa kapsamına girmeyecek kişiler de belli oldu. AK Parti'de yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı. Daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor. Bazı suçların infaz sürelerinde yapılacak değişiklikle birlikte cezaevindeki bazı yükümlülere tahlile yolu açılabilecek. Peki, af yasası olarak belirtilen ceza infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak? Ceza infaz yasası nasıl olacak? İşte tüm detaylar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayında Esenler'de bir iftar programına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşma sırasında vatandaşlardan gelen af talebine yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur. Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz.
Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından kader mahkumları ve yakınları af yasası için heyecanlı bekleyişe başladı. Ceza infaz düzenlemesi üzerinde yoğun şekilde çalışan Adalet Bakanlığı bazı formüller üzerinde duruyor.
YARGI REFORM PAKETİNİN İLKİ SEÇİM ÖNCESİ GÖNDERİLEBİLİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni yaptığı tarihi konuşma ile dünya kamuoyuna duyurmuştu. Taraflı tarafsı tüm çevrelerden tam not alan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile planlanan düzenlemelerden ilkinin seçim öncesi TBMM'ye gönderilerek komisyonda görüşülmesi planlanıyor. İlk pakette; hâkim ve savcı yardımcılığı, avukatlara yapılacak meslek sınavı, istinafta kesinleşen 5 yılın altındaki cezalara temyiz yolunun açılmasının da aralarında bulunduğu kapsamlı düzenleme içermeyen değişikliklerin yer alması bekleniyor.