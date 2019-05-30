Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni bugün açıkladı. Belgede 2023 yargı vizyonu, "güven veren ve erişilebilir adalet sistemi" olarak belirlendi. Avrupa Birliği (AB) üyeliği 23'üncü fasıl müzakereleri kapsamında gayriresmi açılış kriterlerinden birini karşılamak amacıyla ilk olarak 2009'da hazırlanan, 2015'te güncelleme çalışmaları tamamlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin üçüncüsü kamuoyuyla paylaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yargı reformu paketinde neler var? Yargı reformu stratejisi neler getiriyor? Yeni dönem neler getirecek? TÜRKAD Başkanı Av. Mehmet Sarı, A Haber'de değerlendirdi.
İşte tüm detaylarıyla Yargı Reformu Strateji Belgesi30.05.2019 23:07
- İşte tüm detaylarıyla Yargı Reformu Strateji Belgesi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz.
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