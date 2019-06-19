İsmail Küçükkaya, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için nasıl sorular sordu?
Moderatör İsmail Küçükkaya'nın; AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'yla yapılacak açık oturumdan üç gün önce 13 Haziran saat:12.19'da Taksim'deki ünlü bir otele gelmesi ve Ekrem İmamoğlu'yla 46 dakika görüşmesi kamoyunda geniş yankı buldu. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı yayında moderatör İsmail Küçükkaya'nın tarafsız olmaması dikkat çekti. CHP plakalı aracı bulunan İsmail Küçükkaya'nın, CHP adayına destek olmak için sorular sorması dikkat çekti. İşte sözde tarafsız Küçükkaya, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na böyle destek oldu...
1- EKREM İMAMOĞLU'NU BELEDİYE BAŞKANI, BİNALİ YILDIRIM'I BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLARAK TANITTI
İsmail Küçükkaya, açık oturum başlangıcında Ekrem İmamoğlu'nun tarafında olduğu açıkça belli etti.
Küçükkaya, "Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Efendim. Hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
2- OLMAYAN SAYIŞTAY RAPORUNDAN SORU ÜRETTİ!
İsmail Küçükkaya; yayınlanmayan Sayıştay raporu üzerinden Binali Yıldırım'a soru sordu!
Küçükkaya, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Rakamlar. (…) Bir Sayıştay raporu var Binali Bey. Bu Sayıştay raporundaki rakamlara bir baktığımız zaman son beş yılda, 753 milyarlık bir zarardan bahsediliyor" iddiasında bulundu.