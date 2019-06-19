İsmail Küçükkaya, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için nasıl sorular sordu?

Moderatör İsmail Küçükkaya'nın; AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'yla yapılacak açık oturumdan üç gün önce 13 Haziran saat:12.19'da Taksim'deki ünlü bir otele gelmesi ve Ekrem İmamoğlu'yla 46 dakika görüşmesi kamoyunda geniş yankı buldu. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı yayında moderatör İsmail Küçükkaya'nın tarafsız olmaması dikkat çekti. CHP plakalı aracı bulunan İsmail Küçükkaya'nın, CHP adayına destek olmak için sorular sorması dikkat çekti. İşte sözde tarafsız Küçükkaya, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na böyle destek oldu...

19.06.2019 12:16 - Son Güncelleme: 19.06.2019 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





