Başkan Erdoğan'dan af açıklaması! İşte yeni af yasasının detayları

3 Haziran Af teklifi son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Meclis açıldığında af çıkacağını açıkladı. Cezaevlerinde heyecan doruğa çıktı. Yaklaşık 170 bin tutuklu ve hükümlü, valizlerini hazırlamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez afla ilgili açıklama yaptı. "Adalet Bakanlığımız'ın bu konularla ilgili bir çalışması var. İnşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek" diyerek hazırlığın yapıldığını anlattı. Takvim "İnfaz düzenlemesiyle" ilgili detaylara ulaştı. Buna göre cezanın yüzde 66'sı olan hapiste kalma süresi 50'ye çekilecek. 10 yıla mahkum olanlar 5 yılda çıkacak. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır. Peki genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı? Hangi suçlara af yok?
Başkan Erdoğan'dan af açıklaması! İşte yeni af yasasının detayları03.06.2019 10:00
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