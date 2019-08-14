Af yasası çıkacak mı? Mahkum ve tutuklulara müjde! Abdulhamit Gül'den son dakika af yasası açıklaması!

Af Yasası - Cezaevlerinde mahkumların ve ailelerinin hayatlarında şu sıralar tek konuştukları şey af. Bütün mahkumların gündeminde af var. Cezaevinde umutlu bir bekleyiş varken dışarıda da mahkum yakınlarının umutlu bekleyişleri devam ediyor. Adalet Bakan'ı Abdulhamit Gül'den son dakika af açıklaması geldi. 1 Ekim sonrasında TBMM gündeminde yer alacak konuların başında af meselesi geliyor. Af, genel anlamda, bir kişinin kusurunun bağışlanması demektir. Bütün toplumların aileden başlayarak, okulda ve toplum içinde nasıl davranılacağına ilişkin kuralları vardır. Bu kurallara aykırı hareket etmek suç ya da kabahat olarak kabul edilir.

14.08.2019 13:54 - Son Güncelleme: 15.08.2019 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





