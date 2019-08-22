Son dakika: General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de! 22 Ağustos komutan atamaları tam liste

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atamalar yapıldı.

Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu. Korgeneral Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüğü 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı. İşte 22 Ağustos general ve amiral atamaları isim isim tam liste...

22.08.2019 06:24 - Son Güncelleme: 22.08.2019 06:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





