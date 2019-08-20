'Kıran Operasyonu'nda dikkat çeken detay: Buradan başka bir yerde yok

'SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNE KADAR İNLERİNE GİRİYORUZ'

Üs bölgesinde incelemede bulunup, Kıran Operasyonu'nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kıran Operasyonu'nun başarılı şekilde devam ettiğini söyleyerek, "Ülkemizin birliği bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru için güvenlik kuvvetlerimiz ülkemizin her karış toprağında ihtiyaç duyulan her yerde, başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terörist unsurlarla, suç ve suç unsurları ile operasyonlar devam etmektedir.

