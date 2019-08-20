'Kıran Operasyonu'nda dikkat çeken detay: Buradan başka bir yerde yok
İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak, Hakkari ve Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran Operasyonu' kapsamında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek askeri üs bölgesi olan 3 bin 400 rakamlı Kato- Marinos Acar Tepe Üs bölgesinde operasyonu yönetti. Operasyonu yöneten Arif Çetin üs bölgesiyle ilgili dikkat çeken bir detayı açıkladı...
Kıran Operasyonu'nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte Türkiye'nin en yüksek askeri üs bölgesi olan 3 bin 400 rakamlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs bölgesine geldi.
'SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNE KADAR İNLERİNE GİRİYORUZ'
Üs bölgesinde incelemede bulunup, Kıran Operasyonu'nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kıran Operasyonu'nun başarılı şekilde devam ettiğini söyleyerek, "Ülkemizin birliği bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru için güvenlik kuvvetlerimiz ülkemizin her karış toprağında ihtiyaç duyulan her yerde, başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terörist unsurlarla, suç ve suç unsurları ile operasyonlar devam etmektedir.