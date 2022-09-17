Adnan Menderes'in darbeciler tarafından idam edildiği kara gün: 17 Eylül! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan ikiyüzlü ziyaret...
27 Mayıs 1960 darbesi Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçti. 27 Mayıs 1960 sabahı darbecilerin yönetime el koymasıyla başlayan süreç, Yassıada yargılamalarıyla devam etti. Polatkan ve Zorlu 16 Eylül sabahı, Adnan Menderes ise 17 Eylül 1961'de idam edildi. Darbeyi takip eden yıllarda İsmet İnönü'nün Başbakanlığını yaptığı CHP hükümeti darbenin gerçekleştiği 27 Mayıs tarihini Hürriyet Ve Anayasa Bayramı ilan etmişti. Şimdi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun ziyareti ikiyüzlülük olarak yorumlanırken sosyal medyada kullanıcılar tepki gösterdi.
17.09.2022 10:18 - Son Güncelleme: 17.09.2022 10:50
Türkiye, demokrasi tarihinin en kara günlerinden birini 16-17 Eylül 1961'de yaşadı. 1950 seçimlerinde yüzde 52,7 oyla iktidara gelen ve 10 yıl başbakanlık yapan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından Yassıada yargılamaları sonucunda idam edildi.
CHP'DEN İKİYÜZLÜ ZİYARET
Menderes'in idamının 61. yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti. O anları İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.