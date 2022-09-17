Adnan Menderes’in darbeciler tarafından idam edildiği kara gün: 17 Eylül! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’ndan ikiyüzlü ziyaret...

Türkiye, demokrasi tarihinin en kara günlerinden birini 16-17 Eylül 1961'de yaşadı. 1950 seçimlerinde yüzde 52,7 oyla iktidara gelen ve 10 yıl başbakanlık yapan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından Yassıada yargılamaları sonucunda idam edildi.