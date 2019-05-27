Haberler Web TV İşte Adnan Menderes'in son mektubu...

İşte Adnan Menderes'in son mektubu...

27.05.2019 01:25

Türkiye demokrasisi, 17 Eylül 1961'de tarihinin en kara günlerinden birini yaşadı. 1950 seçimlerinde yüzde 52,7 oyla iktidara gelen ve 10 yıl süreyle başbakanlık yapan Adnan Menderes idam edildi. İşte Adnan Menderes'in kaleme aldığı son mektup...


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