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İBB skandalı tekrarladı! Kağıthane Deresi'ne tekrar atık su boşalttılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait aracın Kağıthane Deresi'ne atık su boşalttığı öne sürülen video tartışma yarattı. Aynı araç bugün yine dere kenarına geldi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Görüntülerin ardından oluşan tepkiyle birlikte yerinde müdahale yaptık. Zabıta ekipleri tarafından tutanak tutuldu" dedi. İBB'den ise tartışmalarla ilgili açıklama yapılmadı.

DHA
16.09.2022 16:02 - Son Güncelleme: 16.09.2022 16:19
İBB skandalı tekrarladı! Kağıthane Deresi’ne tekrar atık su boşalttılar

Kağıthane Deresi'ne atık su boşalttığı öne sürülen İBB'ye ait araca ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Bugün sabah saat 10.00 sıralarında tekrar dere kenarına gelen İBB'ye ait yol bakım aracı, Kağıthane Belediyesi ekipleri ile karşılaştı.

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İBB skandalı tekrarladı! Kağıthane Deresi’ne tekrar atık su boşalttılar

Yol bakım aracı, zabıta ekipleri tarafından dere kenarından uzaklaştırıldı. Yaşananlara şahit olan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin açıklama yaptı.

İBB skandalı tekrarladı! Kağıthane Deresi’ne tekrar atık su boşalttılar

"EKİPLERİMİZ YERİNDE MÜDAHALE YAPIYOR"
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görüntülerin ardından tutanak tutulduğunu ifade ederek, "Çok şaşırdık ve üzüldük. Haliç gözümüz gibi baktığımız bir yer. Direkt Kağıthane Deresi'ne atarak Haliç'i kirletmiş olduklarını gördük. Görüntülerin ardından oluşan tepkiyle birlikte yerinde müdahale yaptık.

İBB skandalı tekrarladı! Kağıthane Deresi’ne tekrar atık su boşalttılar

Zabıta ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Onlara buraya ne akıttıklarını sorduk. Üst yetkililerden resmi bir yanıt alamadık. Tutanakla birlikte buradaki çalışmaları takip ediyoruz. Ekiplerimiz burada. Haliç'e oluşabilecek herhangi bir deşarjda engellememiz lazım.

İBB skandalı tekrarladı! Kağıthane Deresi’ne tekrar atık su boşalttılar

Deniz suyunun akıntısıyla birlikte Haliç sürekli temizleniyor ancak bunun devamlılığını sağlamak için Haliç'i hep temiz tutmak lazım. Oluşabilecek çamurları da diplerden sürekli alabilmek lazım. Buraya herhangi bir deşarj olduğu zaman Haliç'teki balık canlılıkların bir anda yok olduklarını da görüyoruz.

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