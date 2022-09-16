İBB skandalı tekrarladı! Kağıthane Deresi’ne tekrar atık su boşalttılar

Deniz suyunun akıntısıyla birlikte Haliç sürekli temizleniyor ancak bunun devamlılığını sağlamak için Haliç'i hep temiz tutmak lazım. Oluşabilecek çamurları da diplerden sürekli alabilmek lazım. Buraya herhangi bir deşarj olduğu zaman Haliç'teki balık canlılıkların bir anda yok olduklarını da görüyoruz.