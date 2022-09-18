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Ehliyetiniz varsa hemen yaptırın! 35 yaşından büyükler dikkat! Son tarih verildi! Tespit edilirse para cezası...

Nüfus müdürlüklerinden randevu alınacak ve 15 TL ödeme yapıldığına ilişkin dekontla beraber yeni tip ehliyet alınabileceği ifade edildi.

takvim.com.tr
18.09.2022 16:12 - Son Güncelleme: 18.09.2022 16:13
35 yaşından büyükler dikkat! Ehliyetiniz varsa hemen yaptırın! Son tarih verildi! Tespit edilirse para cezası...

Ehliyetini 1 Ocak 2016 tarihinden önce alan eski tip sürücü belgesi sahipleri için son tarih yaklaştığı belirtilirken 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak sürücü belgesinin yenilendiği belirtildi.

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35 yaşından büyükler dikkat! Ehliyetiniz varsa hemen yaptırın! Son tarih verildi! Tespit edilirse para cezası...

PARA CEZASI VERİLECEK

Eski ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtilerek bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacağı paylaşıldı.

35 yaşından büyükler dikkat! Ehliyetiniz varsa hemen yaptırın! Son tarih verildi! Tespit edilirse para cezası...

Konu ile ilgili olarak 31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.

35 yaşından büyükler dikkat! Ehliyetiniz varsa hemen yaptırın! Son tarih verildi! Tespit edilirse para cezası...

GEREKLİ BELGELER

Randevuyu alanların 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırması gerektiği belirtilerek başvuru belgeleri de şöyle aktarıldı.

35 yaşından büyükler dikkat! Ehliyetiniz varsa hemen yaptırın! Son tarih verildi! Tespit edilirse para cezası...

-Nüfus cüzdanı,

-Eski sürücü belgesi,

-15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz,

-Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve 'sürücü olur' yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu.

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