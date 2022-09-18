Ehliyetiniz varsa hemen yaptırın! 35 yaşından büyükler dikkat! Son tarih verildi! Tespit edilirse para cezası...
Nüfus müdürlüklerinden randevu alınacak ve 15 TL ödeme yapıldığına ilişkin dekontla beraber yeni tip ehliyet alınabileceği ifade edildi.
Ehliyetini 1 Ocak 2016 tarihinden önce alan eski tip sürücü belgesi sahipleri için son tarih yaklaştığı belirtilirken 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak sürücü belgesinin yenilendiği belirtildi.
PARA CEZASI VERİLECEK
Eski ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtilerek bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacağı paylaşıldı.
Konu ile ilgili olarak 31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.