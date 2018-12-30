Adana'da DEAŞ'a büyük darbe! Yılbaşında eylem hazırlığındaydılar

Terör ekipleri şafak vakti 250 polisle 16 ayrı adrese eş zamanlı olarak 18 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. Operasyona terör ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de katıldı. Evlere tek tek giren polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Girdiği evlerde didik didik arama yapan ekipler, ele geçirdikleri suç unsurlarına el koydu.