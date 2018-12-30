Adana'da DEAŞ'a büyük darbe! Yılbaşında eylem hazırlığındaydılar

Adana'da emniyet güçleri tarafından DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen kişilerin bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yılbaşında eylem hazırlığında oldukları düşünülen çok sayıda kişi yakalandı.

30 Aralık 2018 Pazar, 10:36:35 Güncelleme: 10:39:42
Adana'da DEAŞ'a büyük darbe! Yılbaşında eylem hazırlığındaydılar

Adana'da yeni yılda eylem yapabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ'a büyük darbe! Yılbaşında eylem hazırlığındaydılar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon başlattı.

Adana'da DEAŞ'a büyük darbe! Yılbaşında eylem hazırlığındaydılar

Terör ekipleri şafak vakti 250 polisle 16 ayrı adrese eş zamanlı olarak 18 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. Operasyona terör ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de katıldı. Evlere tek tek giren polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Girdiği evlerde didik didik arama yapan ekipler, ele geçirdikleri suç unsurlarına el koydu.

Adana'da DEAŞ'a büyük darbe! Yılbaşında eylem hazırlığındaydılar

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların DEAŞ'a katılıp Suriye'ye giderek burada bir süre bulunup savaştıktan sonra geri Adana'ya döndükleri de ileri sürüldü.

Adana'da DEAŞ'a büyük darbe! Yılbaşında eylem hazırlığındaydılar

İŞTE OPERASYONDAN KARELER

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