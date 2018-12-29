Son seçim anketi! Üç büyük anket şirketi değerlendirdi

VARYANS Araştırma Direktörü Recep Sazkaya, GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen ve MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ellerindeki son anketlere göre seçim tahminlerini açıkladı.

29 Aralık 2018 Cumartesi, 20:23:10
Son seçim anketi! Üç büyük anket şirketi değerlendirdi

Üç büyük araştırma firmasının da yaptığı değerlendirmelere göre 31 Mart Yerel seçimlerinde 24 Haziran 2018'deki siyasi tablonun çok değişmesi beklenmiyor. 3 önemli ismin de ortak görüşüne göre İstanbul'da Binali Yıldırım'ın çok rahat kazanacak.

Son seçim anketi! Üç büyük anket şirketi değerlendirdi

GENAR ARAŞTIRMA MUSTAFA ŞEN

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın rakipsiz olduğunu söyleyebilirim. Binali Yıldırım'ın siyasette ağırlığı çok fazla ve seçmen tarafından çok yüksek bir kabülü var. Dolayısıyla aday açıklandığı gün İstanbul'da seçim sonuçlanmış olur. MHP'li seçmen de Binali Yıldırım'a oy vereceği için çok keskin bir sonuç çıkacağını düşünüyorum.

Son seçim anketi! Üç büyük anket şirketi değerlendirdi

CHP'NİN İMAMOĞLU KARARI

CHP'nin İmamoğlu kararı kendi içlerinde doğru bir karar olmakla birlikte hataları da barındırıyor. CHP gerek Ankara'da gerekse İstanbul'da kendi içinden çekirdekten yetiştirdiği, CHP'li olan aday gösteremedi. Bu CHP açısından sorgulanmalıdır. İkisi de eski ülkücü olan adaylar İstanbul ve Ankara'da yarışa sokulmuştur.

Son seçim anketi! Üç büyük anket şirketi değerlendirdi

İmamoğlu'nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşma hem kısa hem de çok zayıftı. Siyasal söylem açısından güçlü değildi. Siyasal iletişim açısından arızalar barındırıyordu. Mesela konuşurken arkada AK Parti mitinginden karelere kullanıldı. Bir diğer şey ise; salonda Türk bayrağı yoktu.

Son seçim anketi! Üç büyük anket şirketi değerlendirdi

Ankara'da sayın Özhaseki seçimin galibi gibi görünüyor. Çünkü kendisi çok tecrübeli bir siyasetçi. CHP kazanmış bir siyasetçinin karşısına kaybetmiş bir siyasetçi koydu. İzmir AK Parti açısından zor bir yer, ama şöyle bir şey vardır; İzmir söylenildiği gibi CHP geleneğinin bir şehri değildir. İzmir aslında Demokrat Parti geleneğinin bir şehridir. Yani İzmir'i AK Parti'nin almaması için bir sebep yok ama bunu zor görüyorum.

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