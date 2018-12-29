Son seçim anketi! Üç büyük anket şirketi değerlendirdi
VARYANS Araştırma Direktörü Recep Sazkaya, GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen ve MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ellerindeki son anketlere göre seçim tahminlerini açıkladı.
VARYANS Araştırma Direktörü Recep Sazkaya, GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen ve MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ellerindeki son anketlere göre seçim tahminlerini açıkladı.
GENAR ARAŞTIRMA MUSTAFA ŞEN
AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın rakipsiz olduğunu söyleyebilirim. Binali Yıldırım'ın siyasette ağırlığı çok fazla ve seçmen tarafından çok yüksek bir kabülü var. Dolayısıyla aday açıklandığı gün İstanbul'da seçim sonuçlanmış olur. MHP'li seçmen de Binali Yıldırım'a oy vereceği için çok keskin bir sonuç çıkacağını düşünüyorum.
CHP'NİN İMAMOĞLU KARARI
CHP'nin İmamoğlu kararı kendi içlerinde doğru bir karar olmakla birlikte hataları da barındırıyor. CHP gerek Ankara'da gerekse İstanbul'da kendi içinden çekirdekten yetiştirdiği, CHP'li olan aday gösteremedi. Bu CHP açısından sorgulanmalıdır. İkisi de eski ülkücü olan adaylar İstanbul ve Ankara'da yarışa sokulmuştur.
Ankara'da sayın Özhaseki seçimin galibi gibi görünüyor. Çünkü kendisi çok tecrübeli bir siyasetçi. CHP kazanmış bir siyasetçinin karşısına kaybetmiş bir siyasetçi koydu. İzmir AK Parti açısından zor bir yer, ama şöyle bir şey vardır; İzmir söylenildiği gibi CHP geleneğinin bir şehri değildir. İzmir aslında Demokrat Parti geleneğinin bir şehridir. Yani İzmir'i AK Parti'nin almaması için bir sebep yok ama bunu zor görüyorum.