Son seçim anketi! Üç büyük anket şirketi değerlendirdi

Ankara'da sayın Özhaseki seçimin galibi gibi görünüyor. Çünkü kendisi çok tecrübeli bir siyasetçi. CHP kazanmış bir siyasetçinin karşısına kaybetmiş bir siyasetçi koydu. İzmir AK Parti açısından zor bir yer, ama şöyle bir şey vardır; İzmir söylenildiği gibi CHP geleneğinin bir şehri değildir. İzmir aslında Demokrat Parti geleneğinin bir şehridir. Yani İzmir'i AK Parti'nin almaması için bir sebep yok ama bunu zor görüyorum.