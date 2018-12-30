Adana'da DEAŞ'a büyük darbe! Yılbaşında eylem hazırlığındaydılar 30 Aralık 2018, Pazar

Adana'da emniyet güçleri tarafından DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen kişilerin bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yılbaşında eylem hazırlığında oldukları düşünülen çok sayıda kişi yakalandı.