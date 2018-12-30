MHP belediye başkan adayları açıklandı! İşte 31 Mart 2019 yerel seçimleri MHP adayları il il ilçe ilçe tam liste

MHP belediye başkan adayları belli oldu! Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olacak isimleri tek tek açıkladı. Bugün, aralında 15'i il adayının da olduğu toplam 402 belediye başkan adayını daha açıklandı.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bolu, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Uşak, Batman, Şırnak, Kilis ve Düzceolmak üzere 15 ilin yer aldığı 402 belediye başkan adayını ismini Genel Başkan Devlet Bahçeli onayladı.



Peki MHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçim adayları kimler olacak? İşte isim isim MHP'nin adayları...

30 Aralık 2018 Pazar, 20:17:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





