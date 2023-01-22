Açılışına saatler kaldı! İstanbul Havalimanı metrosu hizmete giriyor! İşte geçeceği duraklar
Son dakika haberi | 2022 yılında uçuş ortalaması ile Avrupa'nın lideri olan İstanbul Havalimanı'na ulaşımda metro alternatifi de devreye giriyor. İstanbul Havalimanı metro hattı bugün Başkan Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metro hattının saatte 120 kilometre ile Avrupa'nın en hızlı metrosu olacağı duyuruldu. İşte İstanbul'un yeni metrosu, özellikleri ve geçeceği duraklar...
22.01.2023 09:07 - Son Güncelleme: 22.01.2023 09:15
İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Türkiye'de bir ilk olan yolculara 'hızlı tren konforunda sürüş' imkânı sunan prekast panel kullanılarak kusursuz demiryolu altyapısı ile inşa edildi. Metro hattında ortalama hız saatte 120 kilometre hıza ulaşabilecek.
Diğer metro hatlarında ise ortama 35, azami ise 80 kilometre hıza ulaşılabiliyor. Bu açıdan İstanbul Havalimanı metro hattı oldukça hızlı bir ulaşım sağlayacak. Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kâğıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek.
Toplam uzunluğu 37.5 kilometre olan Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane - Eyüpsultan (Göktürk) - İstanbul Havalimanı metro hattı toplam 9 istasyondan oluşuyor.