Abdulhamit Gül'den son dakika af yasası açıklaması! Af ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? Af yasası nasıl olacak?

Af yasası son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Binlerce tutuklu ve mahkum af yasasının çıkmasını iple çekiyor. Bu bağlamda af yasası ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Son dakika açıklaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Meclis'in ilk gündem maddesi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak. Adalet Bakanı Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi. Başkan Erdoğan daha önce ise Adalet Bakanlığı'nın konu üzerinde çalıştığını ve yeni bir ceza infaz yasası hazırlanacağını söyledi. Adalet Bakanlığı'na yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; yeni infaz sisteminde yüzde 66 ceza süresini yüzde 50'ye indirilecek. Peki Af ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? Af yasası nasıl olacak?

07.08.2019 16:44 - Son Güncelleme: 07.08.2019 16:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





